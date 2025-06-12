Disney и Universal обвиняют Midjourney в краже образов Миньонов, Шрека и Симпсонов

Крупнейшие голливудские киностудии The Walt Disney Company и NBCUniversal подали совместный иск против сервиса генерации изображений Midjourney, обвинив его в систематическом нарушении авторских прав, пишет Bloomberg.
Компании утверждают, что Midjourney обучала свои модели на тысячах защищенных изображений, принадлежащих правообладателям, без получения лицензий или разрешений. Среди наиболее ярких примеров — герои франшиз «Звездные войны», «Холодное сердце», «Симпсоны», «Миньоны» и «Шрек».
По мнению истцов, Midjourney использует сгенерированные изображения, практически неотличимые от оригиналов, как часть коммерческой платформы, чьи доходы по итогам 2024 года оцениваются в $300 млн. В иске указано, что сервис игнорировал многочисленные предупреждения со стороны студий, продолжая генерировать контрафактные изображения и продвигать новые версии модели без изменений в подходе.
«Пиратство остается пиратством, даже если его совершает алгоритм», — прокомментировал ситуацию главный юрисконсульт Disney Хорасио Гутьеррес.
В свою очередь, представитель NBCUniversal Ким Харрис отметила, что истцы «намерены защищать труд художников, актеров и инвестиции, вложенные в создание интеллектуальной собственности».
Согласно материалам дела, студии требуют предварительного судебного запрета на использование их IP в генерации изображений, судебной компенсации за нарушение авторских прав и разбирательства при участии присяжных.
Если иск будет удовлетворен, это может изменить подход к лицензированию данных для обучения ИИ и ускорить разработку правовых норм в области генеративного контента.
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