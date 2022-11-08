Disney закрывает российский офис кинопрокатного подразделения, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» (БК).

По данным издания, большинство сотрудников московского офиса по улице Станиславского, где базируется кинопрокатный отдел студии, уволены. Остальные работники мейджора переедут в главный российский офис Disney, расположенный в БЦ Lotte Plaza, чтобы закончить «необходимую работу перед полной остановкой деятельности компании» в стране.

Сейчас почти вся коммуникация с контрагентами в СНГ идёт напрямую через американский офис Disney, указывает БК.

В марте Disney приостановила прокат своих фильмов в России. В октябре компания удалила два российских сайта: disney.ru и kanal.disney.ru. Тогда же упоминание о России исчезло из списка стран, имеющих филиал Disney.

2 ноября Минпромторг расширил перечень товаров для параллельного импорта, включив в него продукцию Disney. Согласно кодам групп товаров, речь идёт об игрушках этого бренда. На кинопродукцию данный приказ не распространяется.