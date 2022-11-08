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08.11.2022 в 17:01

Disney закрывает российский офис кинопрокатного подразделения

Большинство сотрудников московского офиса компании по улице Станиславского уволены

Disney закрывает российский офис кинопрокатного подразделения, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» (БК).

По данным издания, большинство сотрудников московского офиса по улице Станиславского, где базируется кинопрокатный отдел студии, уволены. Остальные работники мейджора переедут в главный российский офис Disney, расположенный в БЦ Lotte Plaza, чтобы закончить «необходимую работу перед полной остановкой деятельности компании» в стране.

Сейчас почти вся коммуникация с контрагентами в СНГ идёт напрямую через американский офис Disney, указывает БК.

В марте Disney приостановила прокат своих фильмов в России. В октябре компания удалила два российских сайта: disney.ru и kanal.disney.ru. Тогда же упоминание о России исчезло из списка стран, имеющих филиал Disney.

2 ноября Минпромторг расширил перечень товаров для параллельного импорта, включив в него продукцию Disney. Согласно кодам групп товаров, речь идёт об игрушках этого бренда. На кинопродукцию данный приказ не распространяется.

Disney Кинопрокат
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