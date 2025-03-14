Кейс «Дикси», OMD OM Group и Xaprio: магия и предсказания в маркетинге

В период с 16 декабря 2024 по 8 января 2025 года торговая сеть «Дикси» совместно с OMD OM Group и платформой Xaprio от Xapads провела новогоднюю кампанию «Карты с предсказаниями». Проект объединил интерактивный Telegram-бот, ИИ-оптимизацию и рич-медиа креативы, чтобы привлечь аудиторию в цифровые каналы бренда. Подробностями с Sostav поделилась команда проекта.

Задачи кампании

повысить продажи;

увеличить аудиторию мобильного приложения и Telegram-канала «Дикси».

Идея: гадание как инструмент маркетинга

В основе активности лежала механика «Новогодние карты с предсказаниями». Пользователи заходили в Telegram-бот «Дикси», выбирали сферу жизни для предсказания и получали:

карту с предсказанием на 2025 год;

подарочные наборы от «Дикси» с акционными предложениями;

призыв подписаться на Telegram-канал и участвовать в розыгрыше через реферальную программу.

Технологии на службе у креатива: почему выбрали Xaprio

Для того чтобы вовлечь пользователя в коммуникацию с брендом, было решено использовать интерактивный формат баннера, с которым пользователь мог бы взаимодействовать, вытягивая карту для предсказания. Платформа Xaprio от Xapads имеет богатый опыт в создании креативов, способных выделить проект, поэтому команда OMD OM Group остановилась на выборе этой платформы.

Большим преимуществом также являлась антифрод-защита поставщика: фильтрация невалидного трафика через Protected Media by Mediaocean, что позволило работать только с настоящими пользователями.

Показы происходили на премиум инвентаре — на устройствах Xiaomi, Tecno, Vivo и через партнерские сети (Unity, Baidu, BIGO Ads), а для оптимизации задействовали AI/ML. Алгоритмы анализировали историю взаимодействий, запросы и LAL-аудитории, чтобы показывать рекламу только заинтересованным пользователям.

Все это вкупе позволило получить результаты выше бенчмарка и выше плана.

Результаты: праздничный рост метрик

Кампания охватила 1,7 млн пользователей, а пиковые показатели пришлись на 5 января 2025 года:

вовлеченность: 12,9% (средний уровень — 10,94%);

CTR: Превышение прогноза в 1,75 раза (целевой показатель — 1,5%);

143 099 переходов на этап «Получить предсказание»;

45 693 клика на финальный лендинг с розыгрышем;

CTR финальной страницы: 2,65% (пик — 3,98% 29 декабря).

Анатолий Корнеев, руководитель стратегического партнерства Xapads: Рич-медиа — это не просто баннер. Это история, которая вовлекает пользователя в диалог с брендом. Синергия креатива и ИИ Xaprio позволила нам не только выполнить KPI, но и создать эмоциональную связь с аудиторией.

Дарья Деревьева, менеджер по работе с клиентами Xapads: Слаженная работа трех сторон — клиента, агентства и площадки — стала залогом успеха. Мы оперативно тестировали гипотезы, корректировали креативы и в итоге получили результат, который стал эталоном для будущих кампаний.

Выводы для рынка

Кейс «Дикси» демонстрирует, как даже в период высокой конкуренции за внимание аудитории можно достичь результатов за счет:

интерактивности: механики, которые превращают рекламу в игру;

ИИ-оптимизации: точного таргетинга на основе данных;

коллаборации: когда клиент, агентство и технологическая платформа работают как единое целое.

Уже в 2025 году Xapads планирует масштабировать этот подход для других ритейлеров, делая ставку на персонализацию и иммерсивный опыт.

Наталья Тихонова, руководитель управления рекламными коммуникациями и лояльностью департамента маркетинга «Дикси»: Новогодний период традиционно горячий для ритейла. Но даже мы не ожидали, что интерактивность в сочетании с ИИ даст такой скачок вовлеченности.

Гусакова Екатерина, руководитель диджитал-группы OMD AMS: В Новый год хочется волшебства: загадать желание, узнать будущее, потому что это время перемен и новых начинаний. Вера в магию праздника помогает забыть о проблемах и сосредоточиться на хорошем.

Команда проекта

«Дикси» (клиент)

Руководитель управления рекламными коммуникациями и лояльностью: Наталья Тихонова

Руководитель отдела диджитал-продвижения: Ольга Вороватова

Xapads (платформа)

Руководитель стратегического партнерства: Анатолий Корнеев

Директор по медиазакупкам: Рохит Тибревал

Менеджер по работе с клиентами: Дарья Деревьева

Креативный проектный менеджер: Ашима Шукла

OMD OM Group (агентство)

Управляющий директор OMD AMS: Мария Уколова

Директор по работе с клиентами в цифровых медиа OMD AMS: Елизавета Калинина

Руководитель диджитал-группы OMD AMS: Екатерина Гусакова

Диджитал-менеджер OMD AMS: Елизавета Патрешова

Директор по работе с клиентами в цифровых медиа Resolution: Огальцова Таисия

Ассистент по работе в цифровых медиа Resolution: Еремина Анна