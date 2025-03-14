Кейс «Дикси», OMD OM Group и Xaprio: магия и предсказания в маркетинге

В период с 16 декабря 2024 по 8 января 2025 года торговая сеть «Дикси» совместно с OMD OM Group и платформой Xaprio от Xapads провела новогоднюю кампанию «Карты с предсказаниями». Проект объединил интерактивный Telegram-бот, ИИ-оптимизацию и рич-медиа креативы, чтобы привлечь аудиторию в цифровые каналы бренда. Подробностями с Sostav поделилась команда проекта.
Задачи кампании
- повысить продажи;
- увеличить аудиторию мобильного приложения и Telegram-канала «Дикси».
Идея: гадание как инструмент маркетинга
В основе активности лежала механика «Новогодние карты с предсказаниями». Пользователи заходили в Telegram-бот «Дикси», выбирали сферу жизни для предсказания и получали:
- карту с предсказанием на 2025 год;
- подарочные наборы от «Дикси» с акционными предложениями;
- призыв подписаться на Telegram-канал и участвовать в розыгрыше через реферальную программу.
Технологии на службе у креатива: почему выбрали Xaprio
Для того чтобы вовлечь пользователя в коммуникацию с брендом, было решено использовать интерактивный формат баннера, с которым пользователь мог бы взаимодействовать, вытягивая карту для предсказания. Платформа Xaprio от Xapads имеет богатый опыт в создании креативов, способных выделить проект, поэтому команда OMD OM Group остановилась на выборе этой платформы.
Большим преимуществом также являлась антифрод-защита поставщика: фильтрация невалидного трафика через Protected Media by Mediaocean, что позволило работать только с настоящими пользователями.
Показы происходили на премиум инвентаре — на устройствах Xiaomi, Tecno, Vivo и через партнерские сети (Unity, Baidu, BIGO Ads), а для оптимизации задействовали AI/ML. Алгоритмы анализировали историю взаимодействий, запросы и LAL-аудитории, чтобы показывать рекламу только заинтересованным пользователям.
Все это вкупе позволило получить результаты выше бенчмарка и выше плана.
Результаты: праздничный рост метрик
Кампания охватила 1,7 млн пользователей, а пиковые показатели пришлись на 5 января 2025 года:
- вовлеченность: 12,9% (средний уровень — 10,94%);
- CTR: Превышение прогноза в 1,75 раза (целевой показатель — 1,5%);
- 143 099 переходов на этап «Получить предсказание»;
- 45 693 клика на финальный лендинг с розыгрышем;
- CTR финальной страницы: 2,65% (пик — 3,98% 29 декабря).
Анатолий Корнеев, руководитель стратегического партнерства Xapads:
Рич-медиа — это не просто баннер. Это история, которая вовлекает пользователя в диалог с брендом. Синергия креатива и ИИ Xaprio позволила нам не только выполнить KPI, но и создать эмоциональную связь с аудиторией.
Дарья Деревьева, менеджер по работе с клиентами Xapads:
Слаженная работа трех сторон — клиента, агентства и площадки — стала залогом успеха. Мы оперативно тестировали гипотезы, корректировали креативы и в итоге получили результат, который стал эталоном для будущих кампаний.
Выводы для рынка
Кейс «Дикси» демонстрирует, как даже в период высокой конкуренции за внимание аудитории можно достичь результатов за счет:
- интерактивности: механики, которые превращают рекламу в игру;
- ИИ-оптимизации: точного таргетинга на основе данных;
- коллаборации: когда клиент, агентство и технологическая платформа работают как единое целое.
Уже в 2025 году Xapads планирует масштабировать этот подход для других ритейлеров, делая ставку на персонализацию и иммерсивный опыт.
Наталья Тихонова, руководитель управления рекламными коммуникациями и лояльностью департамента маркетинга «Дикси»:
Новогодний период традиционно горячий для ритейла. Но даже мы не ожидали, что интерактивность в сочетании с ИИ даст такой скачок вовлеченности.
Гусакова Екатерина, руководитель диджитал-группы OMD AMS:
В Новый год хочется волшебства: загадать желание, узнать будущее, потому что это время перемен и новых начинаний. Вера в магию праздника помогает забыть о проблемах и сосредоточиться на хорошем.
Команда проекта
«Дикси» (клиент)
Руководитель управления рекламными коммуникациями и лояльностью: Наталья Тихонова
Руководитель отдела диджитал-продвижения: Ольга Вороватова
Xapads (платформа)
Руководитель стратегического партнерства: Анатолий Корнеев
Директор по медиазакупкам: Рохит Тибревал
Менеджер по работе с клиентами: Дарья Деревьева
Креативный проектный менеджер: Ашима Шукла
OMD OM Group (агентство)
Управляющий директор OMD AMS: Мария Уколова
Директор по работе с клиентами в цифровых медиа OMD AMS: Елизавета Калинина
Руководитель диджитал-группы OMD AMS: Екатерина Гусакова
Диджитал-менеджер OMD AMS: Елизавета Патрешова
Директор по работе с клиентами в цифровых медиа Resolution: Огальцова Таисия
Ассистент по работе в цифровых медиа Resolution: Еремина Анна