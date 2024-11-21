Кейс Digital 42: инновации на стыке социальных проблем и цифровых продуктов

Российское полносервисное маркетинговое агентство Digital 42 выпустило социальный проект — серию документальных фильмов «РСП. Родители с Позицией». Создатели проекта рассказали Sostav, как удалось превратить сложную социальную тему в современный востребованный онлайн-продукт.

Актуальность

Согласно данным Росстата за июнь 2023 года, наблюдается значительный рост числа разводов. В 2021 году этот показатель достиг 644 тыс., а в 2022 году вырос до 682 тыс. При этом в 95% случаев дети после развода остаются с матерями, на которых общество вешает ярлык «РСП» — «разведенка с прицепом».

Как отмечают продюсеры проекта, одной из причин его создания послужил популярный ролик 2023 года, в котором мужчины отвечали на вопрос о готовности строить отношения с женщинами, у которых есть дети. Большинство в опросе ответило отрицательно по разным причинам: от нежелания иметь своих детей до «пацаны не поймут», а также утверждений, что якобы такие женщины не смогли сохранить семью ради детей. Многие мужчины советовали им сосредоточиться на воспитании детей и не думать о личной жизни.

Название документального сериала возникло из идеи переосмыслить ярлык, который вешают на таких женщин — РСП, превратив его в «Родители с Позицией».

Цель

Целью проекта стало преодоление этих стереотипов, отталкивающих мужчин от создания семей с матерями-одиночками, изменение отношения к разведенным женщинам с детьми и мужчинам, которые строят с ними семьи. Документальный сериал рассказывает о мужчинах, которые готовы взять на себя ответственность за новую семью и не боятся трудностей, а также не разделяют детей на «своих» и «чужих».

Реализация

Начало съемок, утверждение концепции

Продюсеры получили более 50 заявок на участие в проекте, но многие откликнувшиеся не были готовы откровенно делиться своими историями на камеру. Они хотели создавать эффект «красивой картинки», который люди привыкли видеть в социальных сетях. Команда же была твердо нацелена рассказать о реальных вызовах и трудностях, которые пришлось преодолеть таким парам.

Целевая аудитория проекта: мужчины и женщины от 20 до 35 лет. Это поколение, которое не хочет или боится вступать в брак и заводить детей. Центральные персонажи: мужчины разных социальных статусов: от немедийных до известных личностей.

Героев объединяет решительность в своем поступке и ответственность за последствия: «Вставая на этот путь, я готов столкнуться с осуждением общества ради любимой женщины!». Через реальные истории мужчин проект рассказывает об их отправной точке, мотивации к изменениям, а также об испытаниях, с которыми они сталкиваются.

Александра Кондрашова, шоураннер проекта: Наши герои решили участвовать, чтобы показать, что, несмотря на страх, это история со счастливым концом. Их примеры доказывают, что не стоит терпеть измены и насилие из-за страха остаться одной с детьми и желания сохранить семью. Многие из них отметили, что если бы во время их развода существовал такой проект, он мог бы оказать поддержку и сказать: «Ты не одна, всё будет хорошо. После развода жизнь продолжается, и в ней есть место для любви».

Результат

Проект завоевал лояльную аудиторию в лице матерей-одиночек, сталкивающихся с трудностями воспитания детей в неполной семье, молодых людей, задумывающихся о создании семьи или недавно вступивших в брак, а также молодых родителей. Суммарный охват проекта составил 2,5 млн просмотров.

В документальный сериал вошли шесть эпизодов, снятых в пяти российских городах. Были затронуты такие темы, как измены, домашнее насилие, ревность бывших партнеров и детей, разница в возрасте, материальном положении и даже месте проживания. Авторам проекта было важно обратить внимание аудитории на такие ценности, как принятие, понимание, взаимная поддержка, дружба, сила духа и, конечно, любовь.

Помимо этого, был создан сайт проекта, фильм о фильме, тизер и другие дополнительные материалы, направленные на повышение интереса аудитории к проекту.

Кроме того, 15 и 16 ноября на улицах Москвы состоялась акция «Ребенок — не прицеп» по центральным районам столицы: Патриаршие пруды, Москва-Сити, Новый Арбат, Мясницкая и Цветной бульвар — проехал внедорожник с настоящим прицепом, на котором была надпись «Ребенок — не прицеп, а это прицеп». Акция привлекла внимание прохожих, некоторые из которых фотографировали и сами позировали на фоне надписи и делились этим в социальных сетях.