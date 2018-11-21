DEZA разработало айдентику телеканала НТК

У НТК, одного из развлекательных телеканалов Казахстана, были две проблемы. Во-первых, зрители знали и любили его программы и передачи, но совершенно не запоминали сам канал. Во-вторых, многие считали, что НТК — не для взрослой аудитории. Целью создания айдентики стало повышение индивидуализации и узнаваемости, актуализация и укрепление лояльности и расширение аудитории.

В первую очередь DEZA выявило и сформулировало суть бренда НТК — это яркая и активная информационная среда, дающая эмоциональную перезагрузку и позитивный заряд. Требовалось найти новые средства оформления канала, которые раскроют и передадут эту суть.

Логотип НТК не связывался у аудитории с каналом и не очень запоминался. Кроме того, у значительной части зрителей НТК ассоциировался с детским телеканалом. Причина тому — выраженная наивность, игрушечность, «леденцовость» логотипа.

Простой лаконичный четкий логотип в исполнении DEZA явно повзрослел и стал хорошо читаемым. Логотип раскрывается во взаимодействии с контентом: он присваивает пространство вещания. Накладываясь на любые фоны и изображения, вбирает их в себя, становится органичной частью картинки. Зритель видит и запоминает неразрывную связь контента с брендом.

Логотипом проект не ограничивался. Нужно было изменить подачу информационных блоков, заставок, отбивок и анонсов. Решение нашлось в самом логотипе.

Дружественные ему динамичные цветные плашки, соединяющиеся на экране по принципу модульного конструктора, и стали основой айдентики. В них — активность и движение, энергия и контраст. А рациональная сторона — структурность и выразительность, понятность и читаемость.

Простой и понятный гайдлайн с принципами использования обновленного стиля стал традиционным завершающим шагом проекта.

Новый НТК ярко и энергично вышел на экраны и мониторы, активно присутствует в соцсетях, повсеместно используя обновленный стиль.

Состав творческой группы:

Илона Колтынюк — руководитель проекта

Ирина Шмидт — арт-директор

Дарья Ерасова — бренд-стратег

Антон Борисов — копирайтер

Екатерина Стародумова, Елена Иванова, Ирина Шмидт — дизайнеры

Анна Докунина, Александр Голомолзин — менеджеры проекта

Роман Титовец (DEZA), контент НТК — анимация