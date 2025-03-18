Девять правил для увеличения лидогенерации сайта

Сайт — важнейшая точка взаимодействия компании с ее потенциальными клиентами. С него начинается путь большинства пользователей, ищущих информацию о товарах и услугах в интернете. В условиях высокой конкуренции и постоянного изменения поведения пользователей эффективный и привлекательный сайт становится одним из факторов успеха. Как повысить лидогенерацию и какой сайт эффективно решает задачи бизнеса «Конгресс-центр ЦМТ», рассказал Sostav.

Разделяйте трафик

Повысить конверсию можно с помощью разделения трафика и создания лендинга. Если сайт — инструмент брендинга, то цель лендинга — конвертация посетителя в лид. Дело в том, что когда человек видит страницу, полностью отвечающую на его запрос, он чувствует себя «понятым».

Также разделение трафика позволяет точнее настраивать рекламные кампании и оценивать их эффективность. Вы можете легко отслеживать, какой сегмент аудитории реагирует лучше на определенные предложения или визуалы.

Например, запуск отдельного лендинга позволил «Конгресс-центру ЦМТ» увеличить долю заявок с рекламы до 30%. Разумеется, не сразу. Этому предшествовала большая работа по изучению предпочтений аудитории, их реакций на расположение блоков, текста.

Определите предпочтения аудитории

Поведение пользователей постоянно меняется. То, что работало год назад, может уже не приносить желаемых результатов сегодня. Регулярный анализ потребностей аудитории — какие форматы контента предпочитает, какие блоки просматривает, что использует для просмотра сайта — поможет выявить, где требуются улучшения.

Например, среди заказчиков «Конгресс-центра ЦМТ» — люди, предпочитающие интерактивный формат подачи информации с акцентом на мультимедиа и визуальную составляющую, а не просто на текст.

Общий тренд подтверждает исследование «Нетологии» в 2023 году. После этого анализа онлайн-университет внедрил интерактивные элементы — видеопревью курсов — на посадочные страницы, и конверсия в заявку выросла на 18%.

Еще один инсайт: пользователи предпочитают скроллинг вместо сложной навигации, поэтому внедрение формата прокрутки сделает сайт привлекательнее для них.

Аудитория все чаще используют мобильные устройства для доступа к сайту, поэтому стоит оптимизировать его под мобильную версию, чтобы повысить удобство использования и увеличить шансы на генерацию лидов.

Используйте возможности визуализации

Современный пользователь привык получать данные быстро и удобно, и визуальные материалы помогают сделать это возможным. Включение разных форматов визуального контента — фотографий, видео, 3D-туров, пользовательских фото — повышает вовлеченность и способствует увеличению конверсии.

Важно помнить, что каждый элемент визуализации должен быть адаптирован под специфику бизнеса и ожидания целевой аудитории.

Идеально, когда пользователь, заходя на сайт, сразу находит нужную информацию и принимает решение о сотрудничестве или покупке. Здесь важно не оттолкнуть аудиторию. Например, стильные фотографии могут произвести разное впечатление: одни пользователи подумают «вау, круто», другие — «это наверняка слишком дорого». Очень важно это учитывать.

Хороший пример — опыт интернет-магазина Lamoda. Они тестировали разные варианты фотографий товаров и обнаружили, что слишком глянцевые снимки и изображения с моделями отпугивали некоторых покупателей. Люди опасались, что реальный товар будет выглядеть иначе. После добавления пользовательских фото количество возвратов сократилось на 12%.

PDF-презентации — «легкий шаг» к лидам

Многие считают, что PDF-презентации устарели, однако это все еще эффективный инструмент для привлечения лидов. Запрашивая презентацию, клиент оставляет свои контакты, при этом такой шаг ни к чему его не обязывает.

На лендинге нашего «Конгресс-центра» форма запроса презентации первоначально располагалась внизу страницы. Но после того, как мы переместили наверх, количество заявок значительно увеличилось.

Ключевое значение имеет простота формы: чем меньше времени занимает ее заполнение, тем лучше. Например, у нас нужно заполнить всего два поля: ввести имя и телефон.

Портфолио проектов — инструмент доверия

Кейсы привлекают внимание пользователей гораздо эффективнее, чем простое описание залов. Примеры реализованных мероприятий помогают потенциальным клиентам понять, насколько площадка соответствует их потребностям и ожиданиям, найти подходящие решения по застройке.

Возможность фильтрации кейсов по тематике упростит пользователям поиск наиболее подходящих примеров и повысит вероятность того, что они свяжутся с вами для уточнения деталей.

На нашем лендинге мы выделили топ-форматы: выставки, конференции, премии, банкеты и онлайн-мероприятия. По каждому из них представлено несколько кейсов знаковых событий.

Квизы для вовлечения и предварительной квалификации лида

Интерактивные тесты позволяют вовлечь посетителей сайта и направить их по правильному пути взаимодействия с услугой.

Для повышения конверсии на сайте «Конгресс-центра ЦМТ» мы реализовали квиз. Пользователю нужно ответить на четыре вопроса: дата, формат мероприятия, количество человек и нужен ли кейтеринг, — которые позволят ему создать ассоциации между проектом и нашей площадкой. Отвечая на вопросы, посетитель узнает информацию о нас: разнообразии залов, вместимости, наличии собственной ресторанной службы. Сейчас конверсия квиза в заявку — выше 25%.

Другой пример — кейс «Т-Банка». У них на сайте был реализован квиз «Какой бизнес-кредит вам подходит?», где клиенты выбирали тип бизнеса, сумму и цель кредита. Этот инструмент позволил сократить время обработки запросов операторами и увеличить число релевантных заявок на 30%.

Тестируйте призывы к действию (CTA)

Призывы к действию играют ключевую роль в том, насколько эффективно ваш сайт будет конвертировать посетителей в клиентов. Текст и дизайн элемента влияет на уровень вовлеченности пользователей и их готовность совершить действие. Слишком длинные или сложные фразы запутывают. Четкие и лаконичные — вызывают доверие и побуждают к действию. Например, мы используем такие формулировки: «Подобрать зал», «нужна помощь», «смотреть 3D-тур».

Регулярные тестирования различных вариантов текстов и визуальных решений помогут найти наиболее подходящий вариант для повышения конверсий.

Используйте чат-боты и мессенджеры для общения

Еще один инструмент, который мы планируем использовать для увеличения лидогенерации — чат-боты. Интеграция с популярными мессенджерами облегчает коммуникацию с клиентами и делает процесс взаимодействия быстрее и удобнее.

Перенос общения позволяет нам продолжить разговор с клиентом в привычном для него мессенджере. Это повышает вовлеченность и снижает процент отказа от коммуникации.

Чат-боты могут автоматически отправлять пользователям полезные материалы, напоминания и специальные предложения, помогая удерживать внимание и подталкивая к покупке.

Например, команда «Авито Авто» внедрила чат-бота в Telegram для быстрой оценки стоимости автомобилей. Это позволило снизить нагрузку на менеджеров и ускорить обработку лидов на 35%.

Постоянно анализируйте данные и экспериментируйте

Регулярный анализ поведения пользователей, тестирование позволяют понять, какие элементы работают хорошо, а какие требуют доработки. Это ключевой этап в процессе улучшения пользовательского опыта и увеличения конверсий.

Для этого используют A/B-тесты, тепловые карты. Для улучшения лендинга «Конгресс-центра ЦМТ» мы регулярно отслеживаем поведение пользователей с помощью тепловых карт и, исходя из этого, немного меняем очередность блоков или контент.

Сайт — это не просто виртуальная визитка, а мощный инструмент для привлечения клиентов и стимулирования продаж. Для достижения максимальных результатов важно постоянно улучшать и адаптировать его под меняющиеся условия рынка.

Развивайте насмотренность. Тестируйте разные гипотезы и подходы. Используйте аналитику для глубокого анализа поведения пользователей, выявления их потребностей и предпочтений. Поиск точек роста и адаптация к изменениям позволят повысить лидогенерацию сайта и сделают его конкурентоспособным и полезным для бизнеса.