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18.01.2022 в 16:30

Крадущееся кресло, затаившаяся выгода: банк TSB выпустил новый ролик с Дэвидом Швиммером

Звезда сериала «Друзья» в продолжении кампании бренда стал мастером маскировки

Актёр Дэвид Швиммер, известный по роли Росса Геллера в телесериале «Друзья», вновь стал главным героем кампании британского банка TSB. В ролике он наглядно показал, как незаметно могут накапливаться сбережения клиентов бренда.

Дэвид Швиммер в продолжении промо представлен в необычном образе. Например, он сыграл розовое кресло, стенд с очками и картину в ресторане. Так он напомнил о выгоде при оплате покупок дебетовой картой TSB — она преследует клиентов повсюду, незаметно подкрадываясь в самых неожиданных местах.

Ролик от креаторов McCann London и студии Biscuit Filmworks стал продолжением кампании «Life Made More», главным месседжем которой стала идея экономии на расходах. В конце 2020-го года актёр призвал британцев к достижению личной финансовой уверенности, чтобы получить от жизни максимум.

Ранее стало известно о том, что в рекламе фармацевтического бренда Idorsia снялась «любимая» персонажа Росса Геллера — актриса Дженнифер Энистон (Рейчел Грин в «Друзьях») рассказала о многолетней борьбе с бессонницей.

ЦБ друзья Дэвид Швиммер
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