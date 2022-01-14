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18+
14.01.2022 в 16:05

Дженнифер Энистон рассказала о борьбе с бессонницей в проморолике от Тайка Вайтити

В промо фармацевтического бренда Idorsia иронично представлена беспокойная ночь актрисы

Фармацевтическая компания Idorsia призвала американцев пересмотреть своё отношение ко сну — по оценкам экспертов, каждый четвертый из них страдает бессонницей. Агентство Goodby Silverstein & Partners разработало кампанию «Seize the Night & Day» («Лови момент… и ночь»), чтобы проинформировать население о важности полноценного отдыха ночью.

Главным элементом промо стал ролик от Тайки Вайтити с Дженнифер Энистон — в видео актриса комично описывает свои страдания от бессонницы: считает часы до подъёма и замечает трещины на потолке. В финале появлется её «отдохнувшая версия» — она интересуется, не устала ли героиня от этого замкнутого круга тревожных ночей.

Как отметила звезда культового сериала «Друзья», на партнёрство с брендом её вдохновила борьба с бессонницей, которая продлилась почти 20 лет.

Кроме ТВ-ролика, креаторы разработают образовательную платформу, на которой будет собрана информация о науке сна. Онлайн-ресурс включит в себя советы и релакс-практики, а также форум, где пользователи, страдающие от бессонницы, смогут вступить в сообщество для обмена опытом борьбы с болезнью.

Ранее альтернативный метод борьбы с бессонницей предложили Yota и Ваня Усович: в рамках активации стендап-комик на протяжении полутора часов перечислял различные тарифы мобильного оператора вместо овец.

Дженнифер Энистон друзья Тайка Вайтити бессонница
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