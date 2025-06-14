Дэвид Бекхэм назначен редактором журнала о сельской жизни

Бывший футболист, а ныне предприниматель и амбассадор культурных инициатив Дэвид Бекхэм станет гостевым редактором октябрьского номера британского журнала Country Life. Выпуск будет приурочен к 50-летию звезды, и сам Бекхэм примет участие в отборе тем, героев и визуального оформления журнала, который, по его словам, он читает «от корки до корки», пишет The Telegraph.

Как сообщил главный редактор Country Life Марк Хеджес, Бекхэм читает издание на протяжении нескольких лет и давно интересуется сельской культурой, британскими традициями и ремеслами. Его выпуск будет посвящен деревенской Англии, жизни на природе и людям, которые помогают сохранять этот образ жизни. В числе героев номера — ремесленники, повара, садоводы и архитекторы, работавшие над восстановлением фермерского дома семьи Бекхэм в Котсуолдсе.

«Я с нетерпением жду возможности поработать с Country Life. Этот журнал давно стал для меня источником вдохновения и знания о той Англии, которую я люблю. Мне хочется показать, насколько красива и жива наша сельская культура», — заявил Дэвид Бекхэм.

Главный редактор издания отметил, что с Бекхэмом было легко работать: «Он — внимательный читатель, четко понимает, что делает Country Life особенным, и стремится передать это своим выпуском».

Country Life регулярно выпускает специальные номера, подготовленные приглашенными редакторами — в их числе были принц Чарльз (ныне король Карл III) и принцесса Анна. Выпуск Бекхэма станет продолжением этой традиции и выйдет 22 октября 2025 года.

По мнению аналитиков, этот шаг укрепляет репутацию Бекхэма как культурного амбассадора Британии и расширяет медиавлияние Country Life — от нишевого глянца к лайфстайл-бренду, способному конкурировать с глобальными изданиями.