Девелоперскими компаниями руководят мужчины со стажем в отрасли более 16 лет

Составлен портрет среднестатистического топ-менеджера или акционера российской девелоперской компании. Это мужчина со стажем работы не менее 16 лет, владелец или руководитель столичной компании, который реализовал порядка 13 жилых проектов. Он не ведет соцсети, зато хорошо известен в деловой прессе. Об этом Sostav рассказали эксперты премии Urban и аналитического проекта RQ Index, которые сделали рейтинг «Персона» (100 самых влиятельных фигур в российском девелопменте).

Среди руководителей в отечественном девелопменте преобладают мужчины: в топ-100 самых влиятельных персон вошло 82 мужчины и только 18 женщин.

Средний стаж работы в девелопменте среди первых лиц составляет 16−20 лет, на руководящих должностях — 11−15 лет. В рейтинге больше всего представителей из Москвы (29 персон), Санкт-Петербурга (21) и Краснодарского края (12). В общей сложности список включает компании из 27 регионов России.

В среднем первые лица в девелопменте за свою карьеру выводят на рынок 13 жилых комплексов, из которых шесть удостаиваются профессиональных наград.

Из 100 самых влиятельных девелоперов соцсети регулярно ведут только 13 человек, большинство отдает предпочтение классическим инструментам PR — публикациям в средствах массовой информации. Среди участников рейтинга за полгода не было упоминаний в СМИ только о 15, в среднем же с упоминанием главных фигур в девелопменте за шесть месяцев было опубликовано 507 материалов.