«Детский мир» открыл сеть дискаунтеров «Ещё»с товарами стоимостью до 99 руб., сообщает RB.RU. В нём представлены посуда, игрушки, одежда, канцелярские принадлежности. Начали работу два магазина — в Дзержинске Нижегородской области и в ТЦ «Алтуфьевский» в Москве. Должны открыться ещё 10 торговых точек.

Сеть принадлежит ООО «ДМ», его учредитель — ПАО «Детский мир». Ассортимент магазинов представлен более 4 тыс. товаров. Площадь торгового зала составляет порядка 600 кв. метров.

Retail.ru пишет, что в ближайшее время в столице появится как минимум три магазина «Ещё». Следующая точка должна открыться в Бутово. Магазины сети появятся в Мытищах, Солнечногорске, Ярославле, Ржеве, Нижнем Новгороде, Муроме и Павлово.

Ранее «Детский мир», выкупивший российский бизнес финской Reima, решил развивать на этой базе магазины под вывеской Lassie. В конце мая ООО «Рейма» было переименовано в ООО «Ласси».

В начале августа суд наложил арест на 5%-ный пакет акций группы компаний «Детский мир», принадлежащей американской Goldman Sachs Group.

С иском ранее обратился банк «Открытие». Он потребовал солидарного взыскания задолженности на 614,7 млн руб. с Goldman Sachs International, Goldman Sachs Group и Goldman Sachs & Co LLC. Указано, что ответчик не стал выполнять обязательства по генеральному соглашению из-за того, что в отношении «Открытия» введены британские и американские санкции.