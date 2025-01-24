Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят
Okkam

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
24.01.2025 в 17:10

Количество выданных детских карт ВТБ увеличилось за год в три раза

Сумма покупок по ним составила 10 млрд рублей

В 2024 году ВТБ выдал клиентам более 400 тыс. детских банковских карт — в три раза больше, чем в 2023-м. Их выдача увеличивалась в среднем в 1,5−2 раза ежемесячно. За год общая сумма покупок по детским картам составила 10 млрд руб., что вдвое превышает показатели прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Там уточнили, что в среднем пользователи тратят около 4 тыс. руб. с детских карт ежемесячно. По сравнению с 2023 годом расходы практически не изменились. Основные траты пришлись на категории «Супермаркеты» (3,9 млрд руб.), «Рестораны и кафе» (1,4 млрд руб.), «Товары для дома» (1,1 млрд руб.), «Транспорт» (762 млн руб.) и «Медицина, здоровье и красота» (721 млн руб.).

Лидером по числу транзакций стала категория «Супермаркеты» — на нее пришлось более 17 млн операций. Популярными категориями остаются «Транспорт» (5,4 млн транзакций), «Рестораны и кафе» (5,3 млн транзакций), «Товары для дома» (2,2 млн транзакций) и «Развлечения, хобби» (1,1 млн транзакций). Количество оплат в этих категориях выросло в среднем в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом.

Детскую карту ВТБ можно оформить для ребенка в возрасте от 6 лет. Родители могут устанавливать лимиты, контролировать расходы через мобильное приложение и получать уведомления о транзакциях. Для детей предусмотрены выбор категорий для кешбэка, переводы и отслеживание трат.

ВТБ Дети банковские карты Детские карты
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.