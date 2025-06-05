Дети в офисе: взрослое решение для HR-бренда

Любой зрелый бизнес приходит к заботе о детях своих сотрудников. Ко Дню защиты детей в офис «МТС Медиа» пригласили почти полторы сотни детей сотрудников медиахолдинга и его компаний — онлайн-кинотеатра KION, книжного сервиса «Строки», компании «МТС Live и других, чтобы на «Празднике детства» они смогли познакомиться с медиабизнесом и увидеть, где их родители проводят целый день. Подробностями пресс-служба «МТС Медиа» поделилась с Sostav.

Каждый ребенок хотел бы побывать на работе у мамы или папы, поэтому для работодателя специальный детский день становится решением, учитывающим интересы и сотрудников, и компании. В случае холдинга «МТС Медиа», который объединяет в своем составе направления кино, книг, офлайн-развлечений и музыки, такое мероприятие позволило рассказать и показать детям, как создается контент, который они ежедневно смотрят и обсуждают.

Задачи для команды:

Провести яркий и запоминающийся праздник для детей сотрудников «МТС Медиа»

Обеспечить комфортную и безопасную организацию мероприятия с учетом особенностей офисного пространства инхаус, без привлечения подрядчиков

Мероприятие было ориентировано на две целевые аудитории: дети, для которых оно стало познавательным новым опытом, и родители, которые смогли показать детям свои офисные будни и развлечь их.

Решение:

В пятницу, 30 мая, офис «МТС Медиа» на Петровском бульваре открыл двери для детей. Численность штата медиахолдинга и его компаний (онлайн-кинотеатр KION, студия KIONFILM, компания «МТС Live», книжный сервис «Строки», стриминг «МТС Музыка» и музыкальная компания «МТС Лейбл») составляет 1,5 тыс. сотрудников. Заблаговременно они получили приглашения для своих детей, и на один день офисные переговорки, конференц-зал и open space превратились в детские комнаты, где капитаны команд, а по совместительству и сотрудники компании, проводили мастер-классы, рассказывали о своей работе или присматривали за детьми.

Детский день в «МТС Медиа» в цифрах:

134 ребенка;

8 детских команд и семеро капитанов из числа сотрудников медиахолдинга;

15 человек участвовали в организации.

Механика:

Концепция мероприятия учитывала возраст и семейные связи участников, поэтому братьев и сестер не разводили по разным командам.

Детей разделили на 3 возрастные группы, чтобы каждому было интересно и комфортно. Младших школьников было больше половины (57%), дошкольников — 27%, подростков 13−15 лет — 16%.

Малыши участвовали в мастер-классах по созданию эко-кормушек и ярких калейдоскопов, танцевали на мини-дискотеке и не упустили возможности сделать себе глиттер-тату на всех доступных местах.

Младшие школьники делали лизунов, играли в настолки и пели в караоке, а подростки учились создавать видео в формате Reels, добавлять субтитры, обсуждали производство контента и снимали видеоселфи.

Логистика мероприятия была продумана таким образом, чтобы разновозрастные группы не мешали друг другу. Накануне был создан родительский чат для координации и обмена впечатлениями, а также подготовлено универсальное детское меню.

Для удобства сотрудников в день проведения праздника всем желающим была предоставлена возможность поработать удаленно.

Как прошел детский день:

На каждом этаже 8-этажного офиса на Петровском бульваре происходило что-то интересное. В одной из детских зон ребята соревновались, чья кричалка громче — уровень шума фиксировал специальный прибор. Многим запомнилась зона видеосъемки 360°: поначалу дети с опаской вставали на вращающуюся платформу, где их снимала камера, но уже через час к этой зоне выстроилась очередь. Любимым развлечением оказалось караоке: дети особенно оживленно пели «Солнце Монако» Люси Чеботиной и свежие треки Клавы Коки. А в перерывах между активностями дети обсуждали домашних питомцев и на каком этаже и кем работают их родители.

Результаты:

«Можно мы сюда завтра опять придем?» — эта детская реплика стала главным итогом «Праздника детства» в «МТС Медиа». Она отражает открытую и запоминающуюся атмосферу, которую удалось создать.

Для детей старшего возраста мероприятие стало первым живым знакомством с медиапрофессиями. Некоторые ребята сказали, что хотели бы пройти практику в «МТС Медиа» в будущем.