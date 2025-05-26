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26.05.2025 в 05:40

Депутаты защитят символы религии в рекламе

На принятие такого законопроекта подтолкнула замена крестов ромбами на логотипе Кремля

Депутаты Госдумы готовят законопроект, обязывающий использовать религиозные символы на изображениях культовых зданий в СМИ, рекламе и интернете. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram.

Символы необходимо оберегать как неотъемлемую часть изображений культовых зданий. Такое обязательство планируется распространить на изображения в СМИ, рекламе, интернете, а также в объявлениях, на госзнаках и вывесках. Также обяжуть использовать символы при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг.

По словам Володина, от граждан часто поступают обращения, что на афишах, уличных плакатах, упаковках товаров, страницах печатных изданий, сайтах «затирают» религиозные символы либо ретушируют их, «искажая истинное значение». Такие факты «вызывают возмущение».

Новые нормы должны будут способствовать защите прав верующих и уважительному отношению к традиционным духовным ценностям в России.

Ранее РПЦ и деятели культуры раскритиковали эмблему Кремля без крестов. В тот же день сайты президентской администрации изменили логотип

Религия
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