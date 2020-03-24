Алексей Андреев, Depot: вирус, кризис, lockout, шансы

Мы, люди, — так себе млекопитающие. Странно, как вообще нас вынесло на вершину эволюции. Если бы у волков или осьминогов было столько рефлексии и эмпатии, они бы исчезли даже из зоопарков. Но люди выживают тысячелетиями, выгодно реализуя возможности своего мозга.

Я хочу сейчас, используя это преимущество, поделиться соображениями по текущему моменту. Думаю, это будет полезно многим. И не забывайте: все советы актуальны лишь на день публикации плюс несколько часов. Реальность меняется очень быстро.

О буржуях, работниках и государстве

Итак, мир делится на буржуев и работников. И те и другие — хорошие люди, но хотят разного. Первые — устойчивого развития, а вторые — справедливости и защиты. Первые знают, что завтра возможно всё что угодно, вторые же требуют гарантий и стабильности. И еще эти два клана исторически не любят друг друга, как сказано у Маркса.

Чуть не забыл: еще есть арбитр для тех и других, называется «государство». В нашем с вами случае оно пока что так себе помощник. А хронология проблем последних недель вообще зримо показывает, насколько всем участникам процесса «не по пути»!

Бизнес, управляемый предпринимателями (т.е. буржуями), ежедневно лишается доходов и самой возможности планировать. Появляется риск дефицита бюджета, разорения и смерти. Доходы непредсказуемо сокращаются, а расходы при этом — нет, ибо надо выполнять свои обязательства перед работниками. И это большое горе для любого предпринимателя, особенно если его бизнес «белый». Нельзя односторонне отправить людей в неоплачиваемый отпуск за свой счет, на полставки. Уволить по сокращению без больших издержек — тоже нельзя. Государство, которое обязано заботиться о людях, в этом случае четко выполняет свои функции и грозит бизнесу пальцем.

Кстати, адептам «серых» схем сейчас дышится полегче. Они могут всех своих сотрудников тупо выгнать пинком, ибо штатки у них толком нет, договоров нет, лицензий нет, NDA клиентских тоже нет. Компьютер под мышку и на удаленку, точнее — на голимый фриланс с ворованным софтом.

Но для легального российского бизнеса такой сценарий невозможен. И бизнес начинает страдать.

Работникам сейчас тоже несладко. Если они трудились в «левых» фирмах, с зарплатами «в конвертах», то это был их выбор. Сотрудники же «белых» компаний рассчитывают, что их не сократят, либо сократят, но они получат от своего буржуя серьезные отступные. Защиты у них реально больше. Но оказаться без работы одинаково страшно всем.

И вот тут мне становится обидно. Антагонизм между работодателем и работником сейчас вступает в драматическую фазу, когда у каждой стороны есть своя правда. А истинная правда совсем в другом. Катаклизм национального, даже мирового масштаба не должен привести к битве между бизнесом и работниками с последующей обязательной гибелью тех и других. Сейчас ведь обе стороны беспомощны и ни в чем не виноваты. И тут должно всех спасти государство! Наше любимое.

Как именно? Государство должно найти средства, которые компенсируют бизнесу затраты на содержание работников, на сохранение кадровых активов, годами возводимых отраслевых связей, условий и экспертизы. Государство должно дать бизнесу возможность не умереть в период кризиса, а продержаться из последних сил. А бизнес, в свою очередь, сохранит рабочие места и никого не выгонит на улицу.

Окей, а что делать нам всем, если государство такую помощь не окажет?

Самое главное — не опускать свои руки, но и не выворачивать их другим. Людям, оставшимся без работы, нужно попробовать найти работу! И это не Тони Робинс сказал, это — единственный сценарий. А если работа не найдется, значит, придется сидеть без неё, отказывая себе во всем.

Depot в условиях новой реальности

Тот же совет и предпринимателям. Искать резервы, пересматривать модели, диверсифицировать бизнес и отказывать себе буквально во всем! Вот вам микрокейс от Depot — самого моего любимого детища. Называется Depot goes online!

Надо сказать, слово digital давно присутствует в лексике Depot. Но как отдельное направление в услугах digital не был выделен. Мы анализировали сервисы, без которых брендинг в эпоху всеобщей цифровизации не обойдется. Копили опыт.

Неизвестно, как долго мы «точили» бы digital skills, но новая реальность, в которой оказался весь мир сегодня, расставила все по местам — мы в онлайн. Теперь официально — Depot предоставляет своим клиентам и готово выполнять спектр работ, необходимый любому бренду и компании: digital-стратегия (включая аналитику), веб-дизайн, front- и back-end-поддержка.

Безусловно, мы сохраняем все наши базовые офлайн-экспертизы по разработке позиционирования, нейминга, дизайна и т. д.

Можно сказать, что мы успели с реструктуризацией прямо под кризис, полностью пересмотрев как подходы к управлению, так и структуру агентства. Depot образца «март 2020» — это адаптивная версия самих себя с учетом меняющегося запроса целевых аудиторий!

А еще мы стараемся мотивировать своих людей, чтобы сохранить в новой реальности пусть и не все чудеса легендарного духа Depot, но хотя бы наши базовые фирменные ценности. Мы — мощная команда, мы вместе, мы красивые, модные, смешные, открытые, капризные, идем вперед, мы — пока живые. Это все очень «на тоненького», важно не перегнуть и не соврать. Но эта фишка работает — берите на вооружение. И добавьте эмпатии во все ваши решения. Много добавьте, с горкой. Глядишь, кому-нибудь и поможете. А кто-то поможет вам.

И да, чтобы не было иллюзий, на всякий случай: нам, команде Depot, очень хлопотно дался переход на home office, и уж совсем тяжело строилось Depot-digital — прямо физически тяжело, как рояль на пятый этаж. Но оно всё получилось. Замотивировал?

Готов дать советы по «удаленке», но в частном порядке.

Сценарий Mad Max

Так, ну, а если все наши корпоративные усилия не повлияют на глобальный обвал? Что тогда?

Рассчитывая на худшее, как нас учили родители, мы должны быть готовы в среднесрочной перспективе к сценарию Mad Max! Пересмотрите фильмы-катастрофы, там полно лайфхаков.

Возьмите на карандаш профессии, востребованные в условиях хаоса. Там точно не будет маркетологов, ивент-менеджеров и дизайнеров. Коммуникационная индустрия исчезнет. Повара, врачи, солдаты, священники пригодятся. Юристы и экономисты — точно нет. Но автослесари и digital-продюсеры, кстати, имеют хорошие перспективы.

Кроме шуток — отталкиваться нужно от самого дна.

А пока хорошо бы поверить, что все мы — клиенты и подрядчики друг для друга. Поэтому, если каждый из нас будет стараться сохранять плавучесть, а лучше — активность, то экосистема российского бизнеса сможет выжить даже в условиях идеального шторма. Так себе мотивация, понимаю, но других вариантов у меня особо и нет.