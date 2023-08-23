Depot создали визуальный стиль для Neela Springs

Международная корпорация Primo (Eden Springs) передала бизнес в России локальной команде, поэтому в декабре 2022 года «Эден Спрингс» сменило название на «Нила Спрингс». Перед командой Depot стояла задача разработать фирменный стиль и дизайн упаковки. Вариант нейминга был предложен представителями компании.

«Вода Нила Спрингс» — это вода с улучшенным составом, сбалансированно обогащённая минералами и полезными свойствами для организма.

Основным айдентическим элементом стала птичка зимородок. Легенду маскота предложил клиент. Зимородок — это птичка с водным ареалом обитания, крайне чувствительная даже к минимальным загрязнением окружающей среды. Поэтому появление такой птицы — показатель природной «чистоты». Она быстрая и внимательная, что отражает философию сервиса и доставки Neela Springs.



В айдентике бренда птичку сделали в светло-голубом и ярких оттенках красного и оранжевого.

В дизайне этикеток использована сдержанная цветовая гамма. Этикетка полностью выполнена в глубоком тёмно-синем цвете, маскот расположен посередине. Рекламные баннеры и грузовые автомобили украшают насыщенные, но сдержанные фирменные иллюстрации. В оформлении визиток используются лишь очертания фирменных природных иллюстраций в тёмно-синем и голубом цветах. Сдержанная палитра и минималистичное оформление передают ощущение надёжности европейского качества.

Состав творческой группы

Depot

Раушан Султанов — креативный директор

Яна Гусева — дизайнер

Альбина Горбацевич — дизайнер

Светлана Коротких — дизайнер

Максим Копелюк — дизайнер

Евгения Кудринская — дизайнер

Евгений Никитин — моушн

Ирма Зуева — руководитель проекта



Алексей Андреев — управляющий партнёр

Анна Луканина — управляющий партнёр

Ксения Пархоменко — исполнительный директор

Анна Калиничева — директор по развитию бизнеса

Дарья Ведерникова — директор по коммуникациям

Александра Руманова — пиар-специалист