Depot создали визуальный стиль для Neela Springs

Международная корпорация Primo (Eden Springs) передала бизнес в России локальной команде, поэтому в декабре 2022 года «Эден Спрингс» сменило название на «Нила Спрингс». Перед командой Depot стояла задача разработать фирменный стиль и дизайн упаковки. Вариант нейминга был предложен представителями компании.
«Вода Нила Спрингс» — это вода с улучшенным составом, сбалансированно обогащённая минералами и полезными свойствами для организма.
Основным айдентическим элементом стала птичка зимородок. Легенду маскота предложил клиент. Зимородок — это птичка с водным ареалом обитания, крайне чувствительная даже к минимальным загрязнением окружающей среды. Поэтому появление такой птицы — показатель природной «чистоты». Она быстрая и внимательная, что отражает философию сервиса и доставки Neela Springs.
В айдентике бренда птичку сделали в светло-голубом и ярких оттенках красного и оранжевого.
В дизайне этикеток использована сдержанная цветовая гамма. Этикетка полностью выполнена в глубоком тёмно-синем цвете, маскот расположен посередине. Рекламные баннеры и грузовые автомобили украшают насыщенные, но сдержанные фирменные иллюстрации. В оформлении визиток используются лишь очертания фирменных природных иллюстраций в тёмно-синем и голубом цветах. Сдержанная палитра и минималистичное оформление передают ощущение надёжности европейского качества.
Состав творческой группы
Depot
Раушан Султанов — креативный директор
Яна Гусева — дизайнер
Альбина Горбацевич — дизайнер
Светлана Коротких — дизайнер
Максим Копелюк — дизайнер
Евгения Кудринская — дизайнер
Евгений Никитин — моушн
Ирма Зуева — руководитель проекта
Алексей Андреев — управляющий партнёр
Анна Луканина — управляющий партнёр
Ксения Пархоменко — исполнительный директор
Анна Калиничева — директор по развитию бизнеса
Дарья Ведерникова — директор по коммуникациям
Александра Руманова — пиар-специалист