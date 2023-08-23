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23.08.2023 в 16:49

Depot создали визуальный стиль для Neela Springs

Основным айдентическим элементом стала птичка зимородок

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Международная корпорация Primo (Eden Springs) передала бизнес в России локальной команде, поэтому в декабре 2022 года «Эден Спрингс» сменило название на «Нила Спрингс». Перед командой Depot стояла задача разработать фирменный стиль и дизайн упаковки. Вариант нейминга был предложен представителями компании.

«Вода Нила Спрингс» — это вода с улучшенным составом, сбалансированно обогащённая минералами и полезными свойствами для организма.

Основным айдентическим элементом стала птичка зимородок. Легенду маскота предложил клиент. Зимородок — это птичка с водным ареалом обитания, крайне чувствительная даже к минимальным загрязнением окружающей среды. Поэтому появление такой птицы — показатель природной «чистоты». Она быстрая и внимательная, что отражает философию сервиса и доставки Neela Springs.

В айдентике бренда птичку сделали в светло-голубом и ярких оттенках красного и оранжевого.

Depot создали визуальный стиль для Neela Springs Depot создали визуальный стиль для Neela Springs Depot создали визуальный стиль для Neela Springs Depot создали визуальный стиль для Neela Springs Depot создали визуальный стиль для Neela Springs Depot создали визуальный стиль для Neela Springs Depot создали визуальный стиль для Neela Springs

В дизайне этикеток использована сдержанная цветовая гамма. Этикетка полностью выполнена в глубоком тёмно-синем цвете, маскот расположен посередине. Рекламные баннеры и грузовые автомобили украшают насыщенные, но сдержанные фирменные иллюстрации. В оформлении визиток используются лишь очертания фирменных природных иллюстраций в тёмно-синем и голубом цветах. Сдержанная палитра и минималистичное оформление передают ощущение надёжности европейского качества.

Состав творческой группы

Depot

Раушан Султанов — креативный директор
Яна Гусева — дизайнер
Альбина Горбацевич — дизайнер
Светлана Коротких — дизайнер
Максим Копелюк — дизайнер
Евгения Кудринская — дизайнер
Евгений Никитин — моушн
Ирма Зуева — руководитель проекта

Алексей Андреев — управляющий партнёр
Анна Луканина — управляющий партнёр
Ксения Пархоменко — исполнительный директор
Анна Калиничева — директор по развитию бизнеса
Дарья Ведерникова — директор по коммуникациям
Александра Руманова — пиар-специалист

Depot Neela Springs Eden Springs
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