Bentley с размахом отметил столетний юбилей

Bentley исполнилось 100 лет. В Москве празднование, подготовленное DEPARTAMENT , растянулось на два дня и прошло в Музее русского импрессионизма. Оно включало в себе шоу-открытие с участием Константина Хабенского, гала-ужин, демонстрацию модели GTC. Также для гостей были проведены частные экскурсии, на которых они могли познакомиться с экспозицией музея.

Машина — символ скорости и движения, но Bentley — такая машина, которая дает возможность сосредоточиться и ощутить текущий момент. Вокруг этой идеи была выстроена концепция события.

Хабенский исполнил роль в постановке, объединившей театральное искусство с арт-инсталляцией, и посвященной мгновению. Он прочитал гипнотизирующий монолог, в котором призвал всех присутствовавших сфокусироваться на «здесь и сейчас». «Я вижу вас. Вы видите меня. В этом месте. Это и есть момент, — говорил Хабенский, — Важно, чтобы рядом был тот, кто напомнит об этом. Как это делает Bentley, вот уже сто лет связывая прошлое и будущее».

Следом всех пришедших пригласили на ужин в честь Уолтера Оуэна Бэнтли, который сто лет назад заложил причину этой встречи.