Депардье закроет продюсерский центр в России

Французский актер, имеющий российское гражданство, Жерар Депардье, закрывает свой продюсерский центр в России. «ПЦ ЖД» действовал с 2016 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Арно Фрилле, продюсера актёра.

Такое решение продиктовано исключительно экономическими причинами, возникшими из-за «паузы» в проектах, и никак не связано с ситуацией вокруг Украины, отметил Арно Фрилле.

«Эта структура была создана для развития аудиовизуальных проектов. Без активной деятельности она бесполезна, поскольку требует расходов даже в период простоя», — заявил продюсер, добавив, что, возможно, в будущем центр возобновит работу.

Также он сообщил о приостановке работы над фильмом «Нормандия — Неман». Это российско-белорусско-французский проект, съёмки которого должны были проходить в Калининградской области. Ожидалось, что Депардье сыграет одну из главных ролей. Однако французская сторона вышла из него после начала кризиса. «Что касается Жерара, то он по-прежнему очень мотивирован на участие в проектах в России», — добавил Фрилле.

Напомним, Депардье имеет большой опыт участия в рекламных кампаниях в качестве гражданина РФ. Он снялся в рекламе швейцарских часов Cvstos, саратовской мебельной фабрики «Мария» и в рекламе банка «Советский», которая была признана комиссией Липецкого УФАС ненадлежащей.