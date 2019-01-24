Dentsu Aegis Network объявила о новых назначениях в топ-менеджменте

Dentsu Aegis Network Russia объявляет о кадровых перестановках в топ-менеджменте и централизации разработки всех продуктов и платформ, а также решений в области автоматизации бизнес-процессов в рамках единого подразделения Research and development (R&D).

С января 2019 года Мария Донских официально вступила в должность главного управляющего директора (Chief Executive Officer) Dentsu Aegis Network Russia, сменив на этой позиции Михаила Вощинского. Наряду с этим произошли изменения в топ-менеджменте и организационной структуре компании.

Александр Захаров, ранее управляющий директор по развитию агентств и операционной деятельности Dentsu Aegis Network Russia, продолжит отвечать за сетевые фронтальные агентства, взаимоотношения с клиентами и внедрение новых продуктов в агентский бизнес в должности главного операционного директора (Chief Operating Officer).

На позицию управляющего директора по операционной деятельности и развитию интернет-бизнесов (Chief Digital Officer) перешел Андрей Молев, который ранее возглавлял агентство AMNET. Он сфокусируется на стратегическом развитии digital-брендов Dentsu Aegis Network Russia, сотрудничестве с игроками интернет-рынка и интеграции digital-возможностей внутри группы для формирования консолидированного клиентского предложения.

К обязанностям генерального директора AMNET приступила Кристина Мысина, занимавшая должность директора по работе с клиентами (Client Service Director) в агентстве.

На уровне группы введена новая позиция управляющего директора по коммерческой деятельности (Chief Commercial Officer), которую занял Андрей Егоров. В его задачи входят консолидация всей баинговой экспертизы группы, поиск для клиентов новых конвергентных решений в сфере закупок медиа с учетом категорийных приоритетов и возможностей площадок и селлеров, развитие тотал видео (total video) планирования и закупок.

Ранее Андрей Егоров возглавлял бизнес-подразделение Amplifi, отвечающее за повышение эффективности медиаинвестиций, включая развитие партнерств с селлерами и площадками, создание кросс-медийных решений и инструментов. Новым руководителем (Managing Director) Amplifi стала Юлия Федишина, в прошлом глава подразделения Dentsu Aegis Digital.

Кроме того, Dentsu Aegis Network Russia объявляет о централизации разработки всех продуктов и платформ, а также решений в области автоматизации бизнес-процессов в рамках единого подразделения Research and development (R&D). Создание такой отдельной структурной единицы является логичным шагом развития операционной модели группы.

В 2017 году в компании были выделены ключевые направления экспертизы, в которых сконцентрированы уникальные ресурсы по развитию технологических решений и продуктов. Среди индустриальных решений, реализованных в рамках практики стеков: контентные проекты в формате собственных ТВ шоу — «Русский Ниндзя» и «Теперь Я Босс! Своего Дела», беспилотный запуск кампаний на ТВ, атрибуция online to offline, закупка ТВ-инвентаря по потребительским сегментам, планирование выручки в e-commerce и другие.

Руководство единым дивизионом R&D осуществляют директор по стратегическим технологиям Юрий Лысенко и директор по развитию продуктов Наталья Кузьмина.

Руководители структурных подразделений Dentsu Aegis Network Russia подчиняются CEO группы Марии Донских.