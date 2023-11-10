Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Точка
Mediacom.expert
ZorbasMedia — Арбитраж трафика изнутри

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
10.11.2023 в 12:19

Денис Гусев, Luxury Sound: ивент-рынка в России больше нет!

Видеоинтервью от Sostav

Денис Гусев с самого детства увлекался творчеством, сценой и КВН. Именно поэтому в далёком 2004 году он решил связать свою жизнь с событийной индустрией. В 2017-ом Денис стал управляющим партнёром группы компаний Luxury Sound, которая создаёт масштабные мероприятия для крупнейших российских и международных брендов. С 2021 года Денис выступает бессменным режиссёром премии «Большая рыба».

Почему российская индустрия развлечений так медленно выходит из кризиса? Сколько стоит аренда телевизионных студий в Останкино? В чём преимущество онлайн-мероприятий над офлайном? Почему лучше не 1 млрд руб. в год, а качественное AMB-образование? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в видеоинтервью от Sostav.

P. S. Анекдот в конце интервью — уже наша маленькая традиция.

Таймкоды:

2:53 — Чем занимается Luxury Sound
4:52 — «Большая Рыба» в стиле «Игры Престолов» с русскими народными танцами
8:02 — Как рождаются гениальные идеи? О книгах и литературе
12:33 — Любимые мероприятия
16:08 — «Ивент-рынка в России больше нет»
23:15 — Востребованность онлайн-формата после локдауна
23:35 — Кризис и работа с госкомпаниями
29:30 — Вышел ли рынок из кризиса?
33:18 — Что мешает маленьким игрокам масштабировать бизнес
37:40 — Мотивация расширяться
39:38 — Как вывести рынок из кризиса?
43:50 — Объем рынка
50:33 — Система оценки успешности мероприятия
51:38 — Любимый анекдот

Благодарим LS LIVE за помощь в организации и съемку этого выпуска!

Интервью Event Видеоинтервью Luxury Sound Денис Гусев
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Event/PR
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.