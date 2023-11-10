Денис Гусев, Luxury Sound: ивент-рынка в России больше нет!

Денис Гусев с самого детства увлекался творчеством, сценой и КВН. Именно поэтому в далёком 2004 году он решил связать свою жизнь с событийной индустрией. В 2017-ом Денис стал управляющим партнёром группы компаний Luxury Sound, которая создаёт масштабные мероприятия для крупнейших российских и международных брендов. С 2021 года Денис выступает бессменным режиссёром премии «Большая рыба».

Почему российская индустрия развлечений так медленно выходит из кризиса? Сколько стоит аренда телевизионных студий в Останкино? В чём преимущество онлайн-мероприятий над офлайном? Почему лучше не 1 млрд руб. в год, а качественное AMB-образование? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в видеоинтервью от Sostav.



P. S. Анекдот в конце интервью — уже наша маленькая традиция.

Таймкоды:

2:53 — Чем занимается Luxury Sound

4:52 — «Большая Рыба» в стиле «Игры Престолов» с русскими народными танцами

8:02 — Как рождаются гениальные идеи? О книгах и литературе

12:33 — Любимые мероприятия

16:08 — «Ивент-рынка в России больше нет»

23:15 — Востребованность онлайн-формата после локдауна

23:35 — Кризис и работа с госкомпаниями

29:30 — Вышел ли рынок из кризиса?

33:18 — Что мешает маленьким игрокам масштабировать бизнес

37:40 — Мотивация расширяться

39:38 — Как вывести рынок из кризиса?

43:50 — Объем рынка

50:33 — Система оценки успешности мероприятия

51:38 — Любимый анекдот

Благодарим LS LIVE за помощь в организации и съемку этого выпуска!