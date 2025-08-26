LAB Industries, TMA Creative Lab и Fetish Film показали день на одном дыхании свежести

За 15 секунд гели «Фа» проходят с героиней весь день: утренний вдох энергии с Алоэ Вера сменяется вечерним выдохом релакса с ароматом Бали Delight. Бесшовный переход между этими состояниями стал возможен благодаря использованию AI-инструментов. Представители компании рассказали Sostav о том, как команды LAB Industries , TMA Creative Lab и Fetish Film создавали эмоциональный ритм дня.

Задачи и цели

Перед креативной командой стояла непростая задача: всего за 15 секунд рассказать о двух продуктах «Фа» с разными сценариями использования — для утра и для вечера. И сделать это не просто информативно, а ярко, эмоционально и красиво.

Людмила Лукашова, директор по маркетингу LAB Industries направления «Косметика и личная гигиена»: Наша цель — показать ДНК бренда — свежесть. В новом ролике бренд «Фа» сопровождает героиню на протяжении всего дня: утром заряжая ее энергией и свежестью, днем даря легкость и комфорт, а вечером — наслаждение моментом релаксации. Чтобы сделать день героини «на одном дыхании свежести» мы использовали уникальный бесшовный переход, созданный с помощью AI-инструментов — новый подход в категории ухода за телом.

Идея

Так родилась идея ролика «На одном дыхании свежести». В его основе — образ одного дыхательного цикла, который объединяет утро и вечер в единую историю дня. Вдох начинается утром, когда бодрящий гель «Фа Алое Вера» наполняет энергией и помогает проснуться. А выдох завершается вечером, когда расслабляющий аромат геля «Фа Бали Delight» помогает снять напряжение и настроиться на отдых.

Таким образом, весь ролик строится вокруг символичного дыхания, которое передает суть продукта: «Фа» сопровождает тебя в течение дня, подстраиваясь под твое состояние и потребности. Утром — бодрит, а вечером — помогает расслабиться.

Реализация

Для такого визуально приема особое внимание нужно было уделить работе со светом, чтобы органично синхронизировать освещение при переходе от утра к вечеру. Благодаря скрупулезной работе команды получилось сделать абсолютно бесшовный световой переход на протяжении всего ролика.

Для создания эффекта «живого города» на фоне героини были использованы сгенерированные с помощью AI-инструментов видеоматериалы.

Результат

LAB Industries представил новый 15-секундный ролик для гелей «Фа», созданный TMA Creative Lab (креативное подразделение агентства ТМА, группа АДВ) и продакшеном Fetish Film. Креативная команда объединила два продукта «Фа Алоэ Вера» и «Фа Бали Delight», в концепции «одного дыхания свежести». Вдох начинается утром: бодрящий аромат алоэ вера заряжает энергией. Выдох — вечером, когда расслабляющий «Бали Delight» помогает отключиться от суеты. Световой переход от утра к вечеру реализован бесшовно с помощью AI-инструментов, подчеркивая идею единого ритма дня.

Состав творческой группы

LAB Industries (клиент)

Директор по маркетингу направления «Косметика и личная гигиена»: Людмила Лукашова

Директор по маркетинговым коммуникациям: Виталий Прийменко

Менеджер по маркетингу: Ольга Башмакова

Руководитель группы креативных проектов: Оксана Карандашева

Старший бренд-менеджер: Мария Галицкая

Продюсер креативных проектов: Артем Зорин

TMA Creative Lab (агентство)

Креативный директор: Сергей Цирукин

Арт-директор: Зенит Шмалько

Директор по работе с клиентами: Елизавета Дороднова

Старший менеджер по работе с клиентами: Борис Акимов

Fetish Film (продакшн)

Режиссер-постановщик: Константин Черепков

Оператор-постановщик: Тим Лобов

Продюсер: Анна Копылова