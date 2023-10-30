По улицам страны пройдёт День народного единства

Медиахолдинг Maer запустил медиафасад ко Дню народного единства на Новорижском шоссе. Локация расположена на престижном направлении — в сторону Новой Риги и Рублёвки. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе Maer.

Высокотехнологичный медиафасад вписан в архитектуру ТРЦ «Рига Молл». Как отмечает Maer, это популярное место у москвичей — вокруг современные жилые комплексы, развитая инфраструктура, включая многочисленные торговые центры, аутлеты, магазины, АЗС. С запуском цифровой конструкции суммарный охват поверхностей медиахолдинга в Московском регионе увеличился до 4,75 млрд визуальных контактов в месяц. По прогнозам компании, поздравление с праздником жители и гости столицы увидят десятки миллионов раз.

Константин Майор, владелец и генеральный директор медиахолдинга Maer: Мы с радостью поздравляем москвичей и гостей столицы с Днём народного единства! Этот праздник имеет глубокие исторические и духовные корни и наполнен чувством гордости за наш народ и страну. Народное единение — это великая сила, которая помогает преодолевать любые трудности и достигать самых высоких целей. И мы всегда в полной мере осознаём ответственность за то, что появляется у нас в эфире. Новый медиафасад на Новорижском шоссе — это ещё свыше 20 млн взглядов ежемесячно. Помогая развиваться бизнесу, мы тем самым укрепляем суверенитет нашей страны: каждый вложенный в рекламу малого, среднего и крупного бизнеса рубль возвращается государству в виде налогов, создания новых рабочих мест, импортозамещения и укрепления технологической безопасности России.

Михаил Кузнецов, руководитель исполкома Народного фронта: Уже несколько лет вместе с медиахолдингом Maer мы реализуем масштабные публичные кампании в разных городах России. Готовность, с которой партнёры всегда откликаются на просьбы предоставить площади под трансляцию материалов о ценностях, важных для всех россиян, — это проявление настоящей социальной ответственности бизнеса. Поздравляем Maer с открытием новой поверхности. Дорожим сотрудничеством и желаем успехов.

«Технологические решения, разработанные и запатентованные медиахолдингом, дают возможность реализовывать самые смелые и нестандартные задачи. Отметим, что все экраны объединены в единую сеть с централизованным управлением, а собранные аналитические данные и профиль аудитории каждой локации позволяют подобрать адресную программу в соответствии с задачами конкретного бизнеса или социального проекта», — рассказали представители компании.