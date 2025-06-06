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18+
06.06.2025 в 19:00

Демонстративное потребление или настоящие инвестиции: подход к маркетинговым коммуникациям

Люстра за 7,5 млн руб. или трехкомнатные апартаменты

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ГК ФСК ООО | fsk.ru
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11 апреля компания «ГК ФСК» объявила о старте распродажи в апарт-комплексе «Движение. Говорово» с посылом «Недвижимость по цене люксовой вещи из ЦУМа».

Люстра за 7,5 млн руб. или трехкомнатные апартаменты для семьи за ту же цену?
Ваза за 5,2 млн руб. или студия под аренду?
Шуба за 6,3 млн руб. или однушка для подрастающего ребенка?
Потребителям ответ показался очевидным: большинство предпочли защитить свой капитал и приобрести актив, который со временем будет только расти в цене.

К 16 апреля в «Движение. Говорово» уже было забронировано треть лотов.

Демонстративное потребление или настоящие инвестиции: подход к маркетинговым коммуникациям Демонстративное потребление или настоящие инвестиции: подход к маркетинговым коммуникациям Демонстративное потребление или настоящие инвестиции: подход к маркетинговым коммуникациям Демонстративное потребление или настоящие инвестиции: подход к маркетинговым коммуникациям

Наглядная и недвусмысленная коммуникация, основанная на сопоставлении неочевидных дорогих безделушек c ценой на недвижимость, дала результаты и с точки зрения показателей PR-эффективности:

  • Совокупный показатель публикаций по акции составил около 7 млн просмотров, вовлеченность со средним показателем 3% в каналах с 300+ тыс. подписчиков.
  • Ну а лучшим показателем того, что нетривиальный подход выстрелил на все 100%, стало тиражирование как визуального, так и текстового контента нашими коллегами с рынка.

Татьяна Майорова, руководитель отдела по цифровым и антикризисным коммуникациям ГК ФСК:

Эффект неожиданного сравнения позволил прямолинейно донести ключевой месседж и включить элемент юмора, понятного без лишних слов.

ГК ФСК
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