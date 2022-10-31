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31.10.2022 в 14:34

Спрос на деловые мероприятия в России вырос на 54%

По итогам трёх кварталов 2022 года он почти достиг допандемийных значений

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По итогам первых трёх кварталов 2022 года спрос на конференции, форумы, семинары и другие деловые мероприятия в России увеличился на 54% относительно аналогичного периода 2021 года. В третьем квартале количество корпоративных событий по сравнению со вторым кварталом выросло на 19 п.п., а по сравнению с первым — более чем на 30 п.п. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на анализ агентства «Аэроклуб тур».

По данным Выставочного научно-исследовательского центра R&C, в 2021 году событийная отрасль в России составила 182,1 млрд руб. Показатель практически достиг уровня 2018 года (183,2 млрд руб.), но не дошёл до величины 2019 года в 208,1 млрд руб., отмечает издание. Данные за 2020 и 2022 год он не раскрыл.

«Положительная динамика в 2022 года связана с восстановлением рынка в третьем квартале 2022 года после спада на фоне начала специальной военной операции на Украине», — указывают авторы исследования «Аэроклуб тур».

При этом, гендиректор ивент-агентства Андрей Зинковецкий заявил «Ведомостям», что объявление частичной мобилизации 21 сентября «внесло свои коррективы в число мероприятий в России». Около 15% из них отменилось или перенеслось, пояснил он.

Аналитики «Аэроклуб тура» также выяснили, что 75% запланированных зарубежных деловых мероприятий были перенесены на территорию России. «Основной причиной стала высокая неопределённость в вопросе выезда сотрудников компаний за рубеж», — отмечают они. В третьем квартале на мероприятия за рубежом приходилось менее 5% от общего числа деловых событий.

Кроме того, снизилась глубина бронирования (срок, за который заказывается проведение ивента) — с традиционных трёх месяцев до 1−1,5 месяцев. В третьем квартале самыми популярными бизнес-ивентами стали мероприятия с участием до 50 человек (82%). Крупные мероприятия, на которых собирались более 500 человек, составили 2% (1% - в 2019 году, 3% - за три квартала 2022 году). Доля средних мероприятий выросла до 16% против 14% в 2019 году, 13% в 2021 году.

Ранее гендиректор «Аэроклуб Тур» Андрей Зинковецкий рассказывал, что около 70% компаний, планировавших в этом году провести новогодние корпоративы, отменили их. Бизнес начал отказываться от новогодних мероприятий вслед за властями.

бизнес-конференции деловые мероприятия
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