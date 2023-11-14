«Деловая Россия» и АКАР подписали соглашение о сотрудничестве

Президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Сергей Пискарёв и заместитель председателя Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Антон Данилов-Данильян заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан в рамках Дня взаимодействия с государственными органами власти на Национальном рекламном форуме.

Соглашение предусматривает организацию взаимодействия по формированию и реализации государственной политики в области развития бизнеса, защиты прав и интересов предпринимателей в сфере рекламы. Также АКАР и «Деловая Россия» намерены содействовать улучшению делового и инвестиционного климата в стране.

Стороны планируют оказывать помощь и содействие в продвижении законодательных и деловых инициатив, направленных на защиту прав и законных интересов участников рекламного рынка. Также в числе направлений сотрудничества — предоставление экспертов для консультаций, участие в подготовке докладов, экспертных заключений, проектов нормативно-правовых актов, чтобы создать условия для роста и развития участников рынка рекламы.

Ещё один важный пункт соглашения — организация информационного взаимодействия сторон и формирование совместных экспертных групп с привлечением членов «Деловой России» и АКАР.

«Одним из ключевых направлений соглашения является взаимодействие с отраслевыми объединениями, общественными организациями, органами исполнительной и законодательной власти, и, соответственно, участие в разработке и внедрении новых законодательных инициатив и совершенствования правоприменительной практики», — рассказал Сергей Пискарёв.