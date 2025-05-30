Деловая программа БРИФ

С 10 по 11 июня состоится Большой рекламный индустриальный форум. Откроет БРИФ пленарная сессия «Коммуникационная отрасль 2030: роль в экономике, политике и обществе», в рамках которой состоится обсуждение единого видения развития коммуникационной отрасли и стратегии деловых объединений на среднесрочную перспективу.

С приветственным словом ко всем участникам выступит президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Сергей Пискарев. Модерировать пленарную сессию будут первые вице-президенты АКАР Валентин Смоляков и Елена Решетова. Сессия пройдет при участии президентов отраслевых ассоциаций, руководителей профильных комитетов деловых объединений (ТПП РФ, «Деловая Россия», РСПП и «Опора России»), институтов развития и представителей законодательных и исполнительных органов власти.

В открытии БРИФ примут участие:

Борис Омельницкий, президент АРИР;

Наталья Осипова, президент РАМУ;

Ольга Берек, президент НАБ;

Сергей Донников, президент POPAI;

Дмитрий Фролов, президент ARDA;

Юлия Жоля, президент НАОМ;

Екатерина Коляда, член Наблюдательного Совета при правлении АКМР;

Роман Кореневский, президент российской ассоциации BTL;

Андрей Лапшов, председатель АКОС;

Анна Луканина, президент АБКР;

Юлия Долгова, президент АБА;

Ольга Рыдзевская, президент REMA;

Артем Соколов, президент АКИТ;

Олег Полетаев, первый вице-президент РАСО;

Евгений Абов, вице-президент ГИПП;

Анна Павлюченко, президент ВИЗКОМ;

Николай Чернышов, заместитель председателя правового комитета МКС;

Александр Полесицкий, председатель Правления Фонда РАР, вице-президент РАР;

Алексей Поповичев, исполнительный директор «Русбренд».

К участию в форуме приглашены руководители Комитета Государственной Думы по экономической политике, ФАС России, Минцифры России, Роскомнадзора, Росстата, Минэкономразвития России.

БРИФ — масштабная площадка, где будут рассмотрены системно значимые аспекты коммуникационной деятельности. Дискуссии пройдут в формате пленарной сессии и круглых тематических столов. Свое участие подтвердили более 300 экспертов, которые обсудят рейтинги и отраслевые мероприятия, методологию подсчета объемов рынка, международное сотрудничество со странами СНГ и БРИКС, агентское ценообразование, инфлюенс-маркетинг, ивент-маркетинг, Retail Media, технологии и другие индустриально значимые темы.

Формирование единого видения развития коммуникационной отрасли

Важным блоком в повестке БРИФ является форсайт-сессия «Единое видение», на базе результатов которой начнется формирование документа «Коммуникации 2030». Задача будущего документа — разработать стратегию развития коммуникационной отрасли.

Работа экспертов на форсайт-сессии будет сосредоточена на трех основных темах:

Определение целей и задач документа «Коммуникации 2030»;

Разработка структуры индустриального блока в документе;

Мозговой штурм о будущем отрасли.

Особое значение имеет коллективный подход к разработке документа, объединяющий экспертное мнение представителей различных сегментов коммуникационной отрасли для создания единого видения ее будущего.

Роль рекламного креатива в экономике и общественной жизни России

Ключевой темой дискуссии станут стратегии экспортного маркетинга, чтобы оценить общее влияние креативной индустрии на экономическое развитие России и вклад в формирование позитивного имиджа страны для инвестиций и туризма. При этом особое внимание будет уделено роли креативных индустрий в решении социально значимых задач. Эксперты поделятся лучшими практиками в социальных проектах и обсудят их эффективность.

Модераторы круглого стола:

Игорь Кирикчи, cопредседатель Комитета креативных агентств АКАР, вице-президент АРИР, сопредседатель индустриального комитета по образованию АРИР, генеральный директор BBDO;

Михаил Пишванов, сопредседатель Комитета креативных агентств АКАР, управляющий партнер РА «Восход»;

Татьяна Маслова, cопредседатель Комитета креативных агентств АКАР, вице-президент / Креативные агентства и продакшен ГК «Родная речь».

Что происходит с PR-индустрией

Связи с общественностью выполняют важную функцию для бизнеса, содействуя в построении бренда и бизнес-стратегии. В настоящий момент PR активно взаимодействует с маркетингом, рекламой и внутренними коммуникациями, формируя целостные коммуникационные стратегии. Лилия Глазова, сопредседатель Комитета по связям с общественностью АКАР, генеральный директор PR News, выступит модератором круглого стола.

Пути преодоления кадрового голода

Кадровый вопрос является одним из приоритетных, с точки зрения решения индустриальных вызовов в индустрии. На БРИФ эксперты объединятся, чтобы рассмотреть стратегии эффективного привлечения будущих специалистов и систему качественной подготовки востребованных специалистов. Популяризация профессии, партнерства рекламных агентств со школами и системная работа с выпускниками, инструменты раннего вовлечения студентов в профессиональную среду — лишь малая часть тем, вокруг которых будет выстроена дискуссия.

Модераторы:

Мария Силкина, сопредседатель медиакомитета АКАР, член комиссии по HR и проф. образованию АКАР, генеральный директор MERA (OKKAM);

Игорь Кирикчи, вице-президент АРИР, сопредседатель индустриального комитета по образованию АРИР, генеральный директор BBDO;

Елена Врацкая, вице-президент АРИР, сопредседатель индустриального комитета по образованию, Head of Digital Education department Media Direction Digital (Media Direction Group).