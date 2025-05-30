Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Fest Keys

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
30.05.2025 в 14:00

Деловая программа БРИФ

Мероприятие соберет ведущих экспертов для обсуждения ключевых тенденций, вызовов и новых отраслевых векторов развития

С 10 по 11 июня состоится Большой рекламный индустриальный форум. Откроет БРИФ пленарная сессия «Коммуникационная отрасль 2030: роль в экономике, политике и обществе», в рамках которой состоится обсуждение единого видения развития коммуникационной отрасли и стратегии деловых объединений на среднесрочную перспективу.

С приветственным словом ко всем участникам выступит президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Сергей Пискарев. Модерировать пленарную сессию будут первые вице-президенты АКАР Валентин Смоляков и Елена Решетова. Сессия пройдет при участии президентов отраслевых ассоциаций, руководителей профильных комитетов деловых объединений (ТПП РФ, «Деловая Россия», РСПП и «Опора России»), институтов развития и представителей законодательных и исполнительных органов власти.

В открытии БРИФ примут участие:

  • Борис Омельницкий, президент АРИР;
  • Наталья Осипова, президент РАМУ;
  • Ольга Берек, президент НАБ;
  • Сергей Донников, президент POPAI;
  • Дмитрий Фролов, президент ARDA;
  • Юлия Жоля, президент НАОМ;
  • Екатерина Коляда, член Наблюдательного Совета при правлении АКМР;
  • Роман Кореневский, президент российской ассоциации BTL;
  • Андрей Лапшов, председатель АКОС;
  • Анна Луканина, президент АБКР;
  • Юлия Долгова, президент АБА;
  • Ольга Рыдзевская, президент REMA;
  • Артем Соколов, президент АКИТ;
  • Олег Полетаев, первый вице-президент РАСО;
  • Евгений Абов, вице-президент ГИПП;
  • Анна Павлюченко, президент ВИЗКОМ;
  • Николай Чернышов, заместитель председателя правового комитета МКС;
  • Александр Полесицкий, председатель Правления Фонда РАР, вице-президент РАР;
  • Алексей Поповичев, исполнительный директор «Русбренд».

К участию в форуме приглашены руководители Комитета Государственной Думы по экономической политике, ФАС России, Минцифры России, Роскомнадзора, Росстата, Минэкономразвития России.

БРИФ — масштабная площадка, где будут рассмотрены системно значимые аспекты коммуникационной деятельности. Дискуссии пройдут в формате пленарной сессии и круглых тематических столов. Свое участие подтвердили более 300 экспертов, которые обсудят рейтинги и отраслевые мероприятия, методологию подсчета объемов рынка, международное сотрудничество со странами СНГ и БРИКС, агентское ценообразование, инфлюенс-маркетинг, ивент-маркетинг, Retail Media, технологии и другие индустриально значимые темы.

Формирование единого видения развития коммуникационной отрасли

Важным блоком в повестке БРИФ является форсайт-сессия «Единое видение», на базе результатов которой начнется формирование документа «Коммуникации 2030». Задача будущего документа — разработать стратегию развития коммуникационной отрасли.

Работа экспертов на форсайт-сессии будет сосредоточена на трех основных темах:

  • Определение целей и задач документа «Коммуникации 2030»;
  • Разработка структуры индустриального блока в документе;
  • Мозговой штурм о будущем отрасли.

Особое значение имеет коллективный подход к разработке документа, объединяющий экспертное мнение представителей различных сегментов коммуникационной отрасли для создания единого видения ее будущего.

Роль рекламного креатива в экономике и общественной жизни России

Ключевой темой дискуссии станут стратегии экспортного маркетинга, чтобы оценить общее влияние креативной индустрии на экономическое развитие России и вклад в формирование позитивного имиджа страны для инвестиций и туризма. При этом особое внимание будет уделено роли креативных индустрий в решении социально значимых задач. Эксперты поделятся лучшими практиками в социальных проектах и обсудят их эффективность.

Модераторы круглого стола:

  • Игорь Кирикчи, cопредседатель Комитета креативных агентств АКАР, вице-президент АРИР, сопредседатель индустриального комитета по образованию АРИР, генеральный директор BBDO;
  • Михаил Пишванов, сопредседатель Комитета креативных агентств АКАР, управляющий партнер РА «Восход»;
  • Татьяна Маслова, cопредседатель Комитета креативных агентств АКАР, вице-президент / Креативные агентства и продакшен ГК «Родная речь».

Что происходит с PR-индустрией

Связи с общественностью выполняют важную функцию для бизнеса, содействуя в построении бренда и бизнес-стратегии. В настоящий момент PR активно взаимодействует с маркетингом, рекламой и внутренними коммуникациями, формируя целостные коммуникационные стратегии. Лилия Глазова, сопредседатель Комитета по связям с общественностью АКАР, генеральный директор PR News, выступит модератором круглого стола.

Пути преодоления кадрового голода

Кадровый вопрос является одним из приоритетных, с точки зрения решения индустриальных вызовов в индустрии. На БРИФ эксперты объединятся, чтобы рассмотреть стратегии эффективного привлечения будущих специалистов и систему качественной подготовки востребованных специалистов. Популяризация профессии, партнерства рекламных агентств со школами и системная работа с выпускниками, инструменты раннего вовлечения студентов в профессиональную среду — лишь малая часть тем, вокруг которых будет выстроена дискуссия.

Модераторы:

  • Мария Силкина, сопредседатель медиакомитета АКАР, член комиссии по HR и проф. образованию АКАР, генеральный директор MERA (OKKAM);
  • Игорь Кирикчи, вице-президент АРИР, сопредседатель индустриального комитета по образованию АРИР, генеральный директор BBDO;
  • Елена Врацкая, вице-президент АРИР, сопредседатель индустриального комитета по образованию, Head of Digital Education department Media Direction Digital (Media Direction Group).

Валентин Смоляков, первый вице-президент АКАР:

БРИФ фокусируется только на тех вопросах, которые имеют значение для всего рекламного сообщества. Обмен экспертизой между ключевыми игроками — это первый этап в создании единого видения будущего индустрии. Наш форум нацелен на преодоление существующих отраслевых противоречий, поскольку это стало объективной необходимостью. Только так мы сможем планировать дальнейший рост.

АКАР Бриф
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Фестивали
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.