Deloitte: Россияне устали от распродаж

Почти треть россиян с декабря прошлого года по май этого не покупали товары во время акций. Это на 13% выше, чем годом ранее, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Deloitte

Около 27% россиян не совершали покупки на распродажах с декабря 2019-го по май 2020 года. Самыми непопулярными промо оказались межсезонные распродажи — в них принимало участие всего 19% респондентов. Эксперты связывают ситуацию со снижением платежеспособности: из-за COVID-19 часть респондентов лишились стабильного дохода и были вынуждены экономить, в том числе воздержаться от импульсных покупок.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров подтверждает, что российский потребитель демонстрирует все большую склонность к планированию покупок. Ритейлеры в ответ на это начинают делать свои предложения все более индивидуальными, занимаются геймификацией процесса.

О смене формата акций и их механики заявили и некоторые ритейлеры. Это может быть увеличенный кэшбэк, специальные кредитные предложения или условия покупки, интересные конкретному человеку, отметили в «М.Видео-Эльдорадо». В Ozon сообщили о восстановлении популярности покупок в рамках «черной пятницы» и предновогодних предложений. В то же время, как отмечают в Deloitte, для многих ритейлеров проведение промоакций может быть «актом отчаяния и последней возможностью сохранить свой бизнес».

По оценкам экономистов ВШЭ, кризис этого года привел к тому, что 6,1% работающих представителей российского среднего класса перешли в категорию бедных. 8,7% представителей среднего класса и вовсе остались вовсе без работы.