Deloitte: российские миллениалы ставят амбициозные цели и не боятся менять работу

Молодые россияне чаще ставят перед собой амбициозные цели в сравнении со своими сверстниками из других стран. Вместе с тем данные отчета 2019 года глобального исследования «Mood Monitor» компании Deloitte свидетельствуют, что восприятие мира россиян, принадлежащих поколениям Y и Z, стало в большей степени следовать общемировым трендам. О каких трендах идет речь и в чем различия? Разбираемся в деталях.

Увидеть мир, а не начать свой бизнес

Российские молодые люди больше хотят разбогатеть и путешествовать, чем их глобальные сверстники. Начать свой собственный бизнес не хочет даже и половина молодых людей независимо от места жительства, при этом, такую цель считает достижимой примерно три человека из четырех. Отношение к покупке дома также не выявило разницы между россиянами и их сверстниками - это хочет сделать каждый второй, зато завести семью в России хотят чаще, чем в других странах.

Социальные сети: добро или зло?

Социальные сети везде воспринимаются молодыми людьми достаточно негативно. Например, больше половины глобальных респондентов видят в них больше вреда, чем пользы, а 60% полагает, что были бы больше счастливы, сократив время «зависания» в соцсетях. Российские молодые люди оказались гораздо терпимее. Так, лишь один из четырех наших сограждан хотел бы прекратить пользоваться соцсетями. Для сравнения: в среднем по миру этот показатель составляет 41%.

Толерантность к соцсетям

Онлайн-мошенничество как фактор тревоги

Стать жертвой онлайн мошенничества боятся многие молодые люди, а в России эта проблема волнует почти всех — 87%. При этом, уровнем безопасности персональных данных, которые хранятся в компаниях, озабочены три четверти молодых людей независимо от места жительства. В то же время, россияне в меньшей степени обеспокоены способами получения организациями персональной информации, чем их сверстники по миру.

Российские миллениалы чаще боятся стать жертвой онлайн-мошенничества

Уйти нельзя остаться

Почти каждый второй миллениал в мире планирует уйти со своей работы в течение следующих двух лет. В России таковых оказалось еще больше — 57%. При этом их доля по сравнению с прошлым годом доля уменьшилась на 7 пп. А вот остаться у текущего работодателя в течение следующих пяти лет планируют только 23% российских миллениалов, что меньше среднемирового значения.

Отношение к работодателю

А нам все равно

Влияние промышленности на окружающую среду волнует россиян в меньшей степени, чем их сверстников в других странах. Лишь один россиянин из трех захотел бы «вступить в отношения» с компанией, выпускающией «правильные» продукты или захотел бы их расширить. В случае получения негативной информации о продукте от выпускающей их компании отвернулись бы только 22% россиян. Для сравнения: в среднем по миру доля активных глобальных миллениалов, имеющих свое отношение (любое), составляет около 40%.

Российские миллениалы меньше обеспокоены отношением компаний к обществу и окружающей среде

Молодые россияне реже позитивно оценивают бизнес

Молодые люди в 2019 году стали менее позитивно, чем год назад, оценивать бизнес как вид деятельности: 54% и 45%, соответственно. Одновременно более 80% молодежи нашей страны считают, что компании действуют в собственных интересах, не считаясь с потребностями общества. Причем, россияне в меньшей степени склонны видеть позитивные стороны бизнеса, чем зарубежные сверстники. Видимо, сказывается советстких времен

Миллениалы стали позитивней оценивать деятельность компаний

Примечание: тенденция представляет собой ориентировочное, а не иллюстративное сопоставление. В состав опрошенных в 2018 году вошли миллениалы, получившие образование и работающие на условиях полной занятости.

Отчет за 2019 год подготовлен компанией Deloitte по итогам опроса, в котором приняли участие более 13 тысяч представителей поколения Y из 42 стран мира, а также среди более трех тысяч представителей поколения Z из 10 стран мира. В России было опрошено 319 человек. Поскольку во многих случаях ответы представителей поколений Y и Z были близкими, в отчете основное внимание уделяется ответам представителей поколения Y, в то время как ответы представителей поколения Z рассматриваются только тогда, когда они явным образом отличаются от ответов респондентов-представителей поколения Y.