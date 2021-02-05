Delivery Club обошел по популярности «Яндекс.Еду»

В 2020 году популярность сервиса доставки еды Delivery Club выросла до 74% с 59% в 2019 году, в то время как «Яндекс.Еда» оказалась почти на 30 пунктов ниже — только 45% респондентов предпочитают службу доставки «Яндекса». Данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на исследование Сбербанка.

Delivery Club (входит в СП Сбербанка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта, созданное в декабре 2019 года) оказался первым по динамике по всей стране. В целом по России в «Яндекс.Еде» и Delivery Club заказывают 38% и 57% опрошенных соответственно. Снижение позиций сервиса от «Яндекса» эксперты связывают с сокращением затрат на продвижение. К тому же «Яндекс.Еда» сделала упор на доставку из магазинов и выход в прибыль.

Оба сервиса значительно расширили географию на фоне пандемии. Delivery Club запустился в 115 городах, увеличив их общее число до 265. «Яндекс.Еда» увеличила присутствие с 33 до 166 городов. Delivery Club и «Яндекс.Еда» также подключили к своей доставке 18 и более 20 сетей продовольственных магазинов соответственно.

В «Яндекс.Еде» с оценками Сбербанка не согласны и утверждают, что, по внутренним данным компании, она и Delivery Club «по популярности гораздо ближе друг к другу». С мнением соглашается гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров: оценки популярности «Яндекс.Еды» вызывают вопросы, поскольку расходятся с динамикой роста «Яндекс.Такси» (доставка еды была интегрирована в приложение в августе 2020 года). По его мнению, популярность «Яндекс.Еды» должна была вырасти на 6−8%. Укрепление позиций Delivery Club эксперт объясняет агрессивным маркетингом и запуском подписки «СберПрайм», которая дает скидку на заказы еды.

Согласно опросу Superjob, доставку Delivery Club чаще выбирают москвичи, а жители Петербурга предпочитают «Самокат». Респонденты хвалят сервисы примерно за одно и то же — оперативность доставки, качество и свежесть продуктов, удобство приложения.