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18+
15.06.2021 в 14:00

Директором по развитию продукта Delivery Club стал бывший CPO «Яндекс.Лавки» Денис Блинов

Он займется трансформацией приложения и развитием бизнес-вертикалей

Денис Блинов

Сервис доставки готовой еды Delivery Club назначил на должность директора по развитию продукта (CPO) Дениса Блинова, рассказали Sostav в компании. Ранее он возглавлял продуктовый департамент «Яндекс.Лавки».

Его приоритетной задачей станет продолжение трансформации Delivery Club в универсальное приложение, позволяющее пользователю решить любые вопросы, связанные с едой. Блинов также займется развитием бизнес-вертикалей, запущенных в 2020 году: доставки продуктов питания и комплекса in-store сервисов — заказов навынос, бронирования столов, безналичных чаевых.

До «Яндекс.Лавки» Блинов работал в сингапурской финтех-компании Osome, а также клининговой компании Qlean и сервисе объявлений «Авито».

Гюванч Донмез, генеральный директор Delivery Club:

С начала 2020 года в Delivery Club произошло много изменений: помимо доставки готовой еды мы начали развивать другие сервисы внутри нашего приложения. Нам важно добиться максимальной синергии между бизнес-вертикалями, стать еще удобнее для пользователей и партнеров. Для этого мы уже наняли свыше 150 новых сотрудников, отвечающих, в частности, за разработку, data science и технологии искусственного интеллекта. Я уверен, что благодаря своему опыту Денис Блинов сможет успешно справиться с поставленными перед ним задачами.

Денис Блинов, директор по продукту Delivery Club:

Для меня переход в Delivery Club — это возможность усилить текущие проекты и сделать сервис лидером в каждой новой функции, которую он предлагает пользователям. В ближайшем будущем мне интересно не только развить те качества и сильные стороны, которые уже есть в генотипе компании, но и создать новые.

Delivery Club Яндекс.Лавка
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