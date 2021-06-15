Директором по развитию продукта Delivery Club стал бывший CPO «Яндекс.Лавки» Денис Блинов

Сервис доставки готовой еды Delivery Club назначил на должность директора по развитию продукта (CPO) Дениса Блинова, рассказали Sostav в компании. Ранее он возглавлял продуктовый департамент «Яндекс.Лавки».

Его приоритетной задачей станет продолжение трансформации Delivery Club в универсальное приложение, позволяющее пользователю решить любые вопросы, связанные с едой. Блинов также займется развитием бизнес-вертикалей, запущенных в 2020 году: доставки продуктов питания и комплекса in-store сервисов — заказов навынос, бронирования столов, безналичных чаевых.

До «Яндекс.Лавки» Блинов работал в сингапурской финтех-компании Osome, а также клининговой компании Qlean и сервисе объявлений «Авито».

Гюванч Донмез, генеральный директор Delivery Club: С начала 2020 года в Delivery Club произошло много изменений: помимо доставки готовой еды мы начали развивать другие сервисы внутри нашего приложения. Нам важно добиться максимальной синергии между бизнес-вертикалями, стать еще удобнее для пользователей и партнеров. Для этого мы уже наняли свыше 150 новых сотрудников, отвечающих, в частности, за разработку, data science и технологии искусственного интеллекта. Я уверен, что благодаря своему опыту Денис Блинов сможет успешно справиться с поставленными перед ним задачами.