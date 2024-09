X5 Retail Group планирует делистинг своих расписок с Лондонской биржи

X5 Retail Group N.V. планирует провести делистинг своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) с Лондонской фондовой биржи. Одновременно с этим компания ждет отмены листинга бумаг на Мосбирже. Об этом сообщается на сайте группы.

В X5 уточнили, что решение провести делистинг связано с отказом The Bank of New York Mellon (BNY) от обязанностей депозитария в рамках программы ГДР. Согласно с правилами листинга Великобритании, делистинг может вступить в силу не ранее 1 октября 2024 года.

Если до 18 сентября не будет назначен преемник BNY, то это откроет возможность для запуска процедуры делистинга. С момента получения уведомления BNY от отказа обязанностей депозитария X5 делала попытки назначить преемника, но пришла к выводу что процедуру будет проще провести при условии отмены листинга.

При этом в X5 считают, что лучше сохранить программу ГДР, пусть и без листинга, чем совсем свернуть ее. Кроме того, там напомнили, что в течение 30 месяцев активных торгов ГДР компании просто не было. Поэтому делистинг не окажет существенного влияния на возможности торгов для держателей этих бумаг, заверили в группе.

X5 Retail Group N.V — бывшая холдинговая компания ретейлера X5, управляющего торговыми сетями «Пятерочка», «Чижик» и «Перекресток». Сейчас активами X5 управляет «Корпоративный центр ИКС 5». Передача управления бизнесом произошла после решения суда о приостановке корпоративных прав нидерландской X5 Group в этом юрлице.

В настоящее время российская компания собирает заявки от держателей ГДР X5 Retail Group N.V. на распределение акций ПАО «Корпоративный центр ИКС 5». Оно будет проводиться из расчета 1:1.

Напомним, 22 июля Мосбиржа включила акции «ИКС 5» в первый уровень листинга.