Deasign и Bravolli: блюда сенсорной кухни

Bravolli — это бренд с широким ассортиментом круп, паст, бобовых и других продуктов для любителей кулинарных экспериментов. Команда бренда обратилась к Deasign Russia с задачей запустить рекламную кампанию, которая увеличит знание о бренде, раскроет и усилит позиционирование, и охватит не менее 30% целевой аудитории в диджитал-пространстве. Команда агентства рассказала Sostav о результатах совместной работы.

Решение

Мы разработали многоканальный спецпроект с креативной идеей и визуальной концепцией, раскрывающий позиционирование бренда. KPI измеряли в показах, охватах, метриках сайта и росте brand lift с 1 ноября 2024 по 14 января 2025.

Концепция

В основу проекта мы положили сенсорную кухню. Это авангардное направление в кулинарии, блюда которого содержат в себе идею и посыл, а также взаимодействуют с человеком на уровне всех чувств — вкуса, слуха, обоняния, осязания и зрения. Впервые в таком стиле начал творить датский шеф Ронни Эмборг, позже начали появляться последователи, в том числе и в России. Мы специально сходили на разведку в один Петербургский ресторан с такой концепцией.

Воплощение

Вместе с бренд-шефом Bravolli, Владимиром Солнышковым, мы создали пять блюд, каждое из которых отвечало за одно из чувств человека, что раскрывалось в названии и сервировке. Чтобы показать, что блюда можно приготовить самостоятельно, и для этого не нужна профессиональная кухня ресторана, Владимир приготовил их в непринужденной атмосфере вместе с шефом-блогером Василием Емельяненко.

Продакшн

Для запуска кампании нам нужны были фотографии блюд, поэтому мы провели фуд-съемку на производстве бренда в Петрозаводске. Вот что у нас получилось:

Крем-суп «конферансье» из нута и батата. Открывает «концертную» программу и сервируется бабочкой конферанса.

Хрустящий мост над супом из кукурузной поленты. Блюдо делает акцент на слухе — хруст ингредиентов усиливает вкусовой эффект.

Свекольное эскимо с топингом из булгура и креветок. В этом блюде мы обманываем осязание: кажется, что ешь мороженое, но оно почему-то теплое и с креветкой.

Формовой кускус с цветной капустой на томатном соусе. Блюдо, в котором кускус меняется местами с капустой и играется со зрением.

Пудинг-диффузор из рисовой поленты с ванилью и ягодами воздействовал на обоняние. Идея обыгрывалась и в сервировке. А видео с блогером снимали в кулинарной студии в Москве и сделали из него несколько форматов: большой выпуск, отдельные рецепты и короткие Shorts.

Ключевое изображение

Визуальная концепция проекта вдохновлена архетипом бренда — маг, а в ее разработке мы применили нейросети. Задача — создать качественное детализированное изображение, передающее идею проекта. Для нас это стало челленджем.

Суть в том, что в итоговых материалах предполагалось множество необычных деталей, каждая должна стоять на своем месте, а с нейросетями это не так-то и просто. Поэтому мы разработали нестандартный комбинированный метод генерации креативов, и у нас все получилось. На основе KV разработали лендинг, креативы для промо и соцсетей.

Brand lift по результатам кампании показал, что наши креативы сработали эффективно, мы перевыполнили плановые KPI, а реклама запоминалась и увеличила кликабельность на 40% по отношению к плану.

Экосистема

Сердцем проекта стал промо-лендинг, для продвижения которого мы использовали медийную рекламу (Rich Media, Banner.Native, In-Image, In-Content), соцсети бренда, инфлюенс-маркетинг, статью в журнале «Гастроном» и QR-код на упаковке.

Лендинг раскрывал идею сенсорной кухни и знакомил с блюдами с помощью видеорецептов от двух харизматичных шеф-поваров — Владимира Солнышкова и Василия Емельяненко.

Привлечение медийного эксперта подтвердило экспертный статус бренда, а мультиканальная коммуникация и выбор форматов позволили охватить разные сегменты аудитории. Во время продвижения мы выработали баланс между охватными и конверсионными форматами, чтобы одновременно работать на узнаваемость бренда и вовлекать в коммуникацию через основную площадку.

Результаты

Идея сенсорной кухни раскрыла позиционирование бренда Bravolli и добавила дополнительную ценность для всех любителей не просто готовить дома, а делать это с особенным чувством и взглядом. Рекламная кампания прошла успешно: выбраны верные сегменты аудитории, плановые показатели (охваты, показы, клики) были перевыполнены.

Выбранный микс инструментов продвижения и оптимизация в процессе кампании позволили превысить план почти в 2 раза и охватить около 50% от емкости ЦА вместо плановых 30%.

От проекта к brand essence

Кирилл Несин, руководитель по работе с клиентами Deasign: Изначально слоган проекта звучал так: «Bravolli — авангард на вашей кухне», но в процессе подготовки это стало ключевой идеей бренда, а не просто тактической кампанией. Поэтому было решено упростить сообщение спецпроекта до «Приготовь блюдо сенсорной кухни с Bravolli», а первый вариант «повысить» до статуса brand essence. Это сообщение планируем развивать и в следующих кампаниях.

Виктория Дорошенко, руководитель маркетинговых коммуникаций Bravolli: Нам важно было показать качество ингредиентов, поддержать кулинарных энтузиастов в их смелости сделать что-то новое. Коллаборация нашего бренд-шефа и Василия Емельяненко под руководством агентства Deasign сделала проект охватным и вовлекающим.

Творческая команда проекта

Deasign (креативное агентство)

Креативный директор: Яков Ионычев

Старший креатор: Александр Огуречников

Арт-директор: Кирилл Кольченко

Дизайнер: Ксения Шаповалова

Руководитель по работе с клиентами: Кирилл Несин

Аккаунт-менеджер: Полина Леонтенко

Исполнительный продюсер: Мария Шаповалова

Инфлюенс-менеджер: Анна Ракитина

Медиа-директор: Мария Мотовилова

Bravolli (заказчик)

Директор по маркетингу: Татьяна Широкова

Руководитель маркетинговых коммуникаций: Виктория Дорошенко

Менеджер по коммуникациям: Сергеева Екатерина

Менеджер по коммуникациям: Дурицкая Екатерина

Менеджер по продукту: Лыщик Виктория