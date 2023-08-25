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25.08.2023 в 18:30

Агентство DDVB разработало фирменный стиль для яхт-клуба Vivat Sailing

В его основу легли сигнальные флаги и геометрия паруса

Изначальный запрос Vivat Sailing заключался в том, чтобы визуально отстроиться от конкурентов. DDVB уточнило его до более масштабной задачи — донести авантюрный характер бренда. Команда агентства занялась разработкой фирменного стиля с нуля: придумала логотип, систему айдентики и коммуникаций для оформления социальных сетей, наружной рекламы, промоматериалов, мерча и, конечно же, для оформления яхт.

Команда DDVB использовала геометрию паруса и добавила язык сигнальных флажков. Специалисты создали стиль, который позволяет не только увидеть и распознать издалека свои паруса, но и структурно подать информацию о предстоящем путешествии. В итоге получился образ, который, с одной стороны, обещает радость приключений и разнообразие эмоций от яхтинга, а с другой — демонстрирует доступность, лёгкость и не пугает начинающих яхтсменов, отмечают представители агентства.

«Яхтенный спорт многим кажется неосуществимой мечтой. С одной стороны, красивые фото с регат увлекают настолько, что появляется желание прыгнуть на борт яхты. С другой — визуальный стиль большинства игроков яхтенного бизнеса очень долго был консервативным, что не способствовало привлечению новой аудитории. Непонятно, куда идти, реально ли непрофессионалу доплыть на яхте из Москвы до берегов Турции и насколько завидна судьба яхтсменов», — поделилась команда DDVB.

Агентство DDVB разработало фирменный стиль для яхт-клуба Vivat Sailing Агентство DDVB разработало фирменный стиль для яхт-клуба Vivat Sailing Агентство DDVB разработало фирменный стиль для яхт-клуба Vivat Sailing

Мария Архангельская, совладелец и управляющий партнёр DDVB:

Существует стереотип о том, что парусный спорт — это очень дорого. Наш клиент демонстрирует, что яхтинг может быть финансово доступным и интересным для широкой аудитории. Гонки, путешествия на яхтах, обучение в школе шкипера: наша задача была показать через айдентику, что Vivat Sailing предлагает погружение в захватывающий мир.

Максим Тужакаев, креативный директор направления «Айдентика» DDVB:

Мы разработали фирменный стиль компании, который уже используется на официальном сайте клиента и в его соцсетях. Наша команда взяла за основу внешний вид паруса и систему навигационных флагов, которыми пользуются в море. Эти элементы стали фундаментом для динамичной сетки, с помощью которой строятся все макеты. Геометричность паттернов и узоров выделяет Vivat Sailing на фоне конкурентов.

Состав творческой группы

Vivat Sailing (клиент)

DDVB (агентство)

Автор концепции и дизайнер: Евгения Новокрещенова
Креативный директор: Максим Тужакаев
Разработчик гайдбука: Константин Глухов
Руководитель проекта: Мария Архангельская

DDVB Vivat Sailing
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