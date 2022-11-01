Агентство DDC Group разработало дизайн упаковки лакомств для животных от «Магнит»

Сеть магазинов «Магнит» выпустила собственную торговую марку в сегменте лакомств для животных — Wild Nature. Дизайн упаковки разрабатывало агентство DDC.Group . О том, как привлекали внимание к новому товару и создавали особое настроение, Sostav рассказала команда проекта.

Задача

СТМ розничных сетей — это особый жанр в брендинге. Далеко не всегда им уделяют должное маркетинговое внимание: при создании ограничиваются самыми простыми идеями с акцентом на ценообразование или на соотношение «цена/качество» и откровенно экономят на дизайне и полиграфии. Но на полке СТМ вынуждены конкурировать с «полноценными» брендами крупных производителей. Для некоторых товарных категорий это критично, например для такого специфического ассортимента, как лакомства для животных. Эти товары отличны от регулярных кормов, их покупают для того, чтобы побаловать питомца.

Решение

Как и дикие животные, домашние питомцы привыкли с рождения следовать своим особенным звериным правилам и повадкам. Они играют, охотятся, исследуют новое и защищают свою территорию. И квартиры для них такая же среда обитания, как и дикий лес.

Поэтому в работе над новой собственной торговой маркой товаров для животных сети «Магнит» мы решили оттолкнуться от темы «дикого животного в городских условиях».

Первое, на что покупатель обращает внимание, глядя на упаковку Wild Nature, — это яркая мордашка домашнего питомца, который с любопытством смотрит на вас из зелёных зарослей. Задача такого подхода издалека привлекать внимание к выставленному на полке товару и создавать особое настроение.

В дизайне упаковки все говорит о дикой природе. Чтобы подчеркнуть натуральность бренда, мы использовали сочетание двух цветов: благородного чёрного и природного зелёного. Эти оттенки также позволяют выделить продукцию бренда на фоне более светлых конкурентов.

Интуитивно понятная цветовая дифференциация в сочетании с крупными контрастными клеймами помогают покупателю легко подобрать необходимый его питомцу товар. У кошек и собак свои особенные окружающие их растения. Кошки охотятся среди листьев монстеры, а собаки играют с нами в густом папоротнике. Такое разделение флоры служит для дополнительной дифференциации внутри продуктовой линейки.

Для каждой подкатегории товара в соответствии с продукцией мы подобрали своего питомца. Например, собак средних пород олицетворяет корги, а лицом корма для котят стала абиссинская кошка. Уникальную мордашку легко запомнить, а товар легко выбрать.

Вся необходимая для выбора товара информация находится на лицевой стороне упаковки. На сервисную сторону мы вынесли более подробные сведения о товаре и обязательные «технические детали». Сегодня в магазинах клиента уже продаются лакомства для домашних животных под новым брендом, но вскоре линейка пополнится и регулярными кормами.



Екатерина Крокус, дизайнер DDC Group: Каждый владелец домашнего питомца замечал в своём пушистом друге отголоски его дикой натуры. Каждая кошка внутри немного пантера, а каждый пёс иногда может напоминать настоящего волка. Это заметили и мы, поэтому обратились к этой метафоричной ассоциации и изобразили домашних животных в нетрадиционной обстановке джунглей, больше характерной для диких предков, чем для них самих.

Сергей Воробьёв, креативный директор DDC Group: Простой и легко запоминающийся нейм «Wild Nature» имеет сразу несколько смыслов. В значении «живая природа» он говорит нам о натуральности и пользе товаров. В значении «дикая натура» — о природных инстинктах питомцев.

Состав творческой группы

«Магнит» (клиент)

Руководитель по бренд-менеджменту: Марина Михайлова

DDC Group (агентство)

Генеральный директор: Сергей Калинчук

Директор по развитию бизнеса: Владимир Богатырёв

Руководитель группы бренда «Магнит»: Мария Карпова

Креативный директор: Сергей Воробьёв

Дизайн-директор: Александр Фрелих

Арт-директор: Дмитрий Иванченко

Графический дизайнер: Екатерина Крокус