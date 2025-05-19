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19.05.2025 в 11:00

Дарья Каленчук назначена креативным директором Repina branding

В новой роли Дарья будет управлять креативными процессами, развивать команду и многое другое

Агентство Repina branding объявляет о назначении Дарьи Каленчук на должность креативного директора. Основательница агентства Валерия Репина, ранее совмещавшая эту роль, теперь сосредоточится на развитии бизнеса, запуске новых направлений и усилении диджитал-экспертизы в роли CEO. Об этом пресс-служба агентства рассказала Sostav.

Новая роль Дарьи Каленчук

Дарья Каленчук присоединилась к Repina branding в 2021 году. За эти годы она заработала высокий уровень доверия как внутри команды, так и со стороны клиентов.

В новой роли Дарья будет управлять креативными процессами, развивать команду и участвовать в творческой трансформации агентства — помогая Repina branding меняться, расти и отвечать на новые вызовы рынка.

Валерия Репина, основатель и CEO Repina Branding:

Мы как команда прошли большой путь вместе, и сейчас я чувствую, что настал момент для следующего шага. Я с большой гордостью передаю Дарье роль креативного директора — она выросла внутри команды, проявила себя как сильный, уверенный и глубоко чувствующий профессионал. Для меня это не просто изменение ролей, а важный шаг вперед: я остаюсь у руля и направляю энергию на рост бизнеса и запуск новых продуктов.

Дарья Каленчук, креативный директор Repina Branding:

Для меня это естественный и органичный этап карьерного развития внутри агентства — классическая история, когда дизайнер становится мидлом, синьором, затем арт-директором. Но позиция креативного директора — это уже не столько про реализацию конкретных проектов, сколько про стратегическое и глобальное видение компании. Я разделяю подход Леры и хочу продолжать развивать его, адаптируя под новые реалии и тренды.

Repina branding
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