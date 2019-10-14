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18+
14.10.2019 в 15:00

«Руст» запускает новый бренд шотландского виски DARROW

Платформа бренда разработана BBDO Branding, а визуальная концепция — лондонской студией «Руст»

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В сентябре в Шотландии стартовало производство собственного бренда виски DARROW, который, по словам руководителей группы компаний, позволит «Руст» занять существенные позиции в растущей категории виски. По объемам продаж среди всех премиальных импортных брендов крепкого алкоголя в России виски занимает внушительные 44%. В 2018 году категория выросла к предыдущему году на 19%, а в первом полугодии 2019 года увеличилась ещё на 15,9%.

Бренд шотландского виски DARROW был разработан совместно с BBDO Branding. В результате глубинных исследований был создан бренд, который, по словам команды проекта, полностью отвечает ожиданиям современного потребителя — целеустремленного рационалиста, который ориентируется на качество по хорошей цене — и будет вызывать его максимальный интерес.

Внешний облик виски DARROW был разработан собственной дизайн-студией компании «Руст» в Лондоне, обладающей многолетней экспертизой в создании дизайна продуктов для российского рынка крепкого алкоголя. По словам креаторов, продукт выглядит свежо и актуально, в то же время демонстрируя уважение к традициям и многовековому наследию вискокурения.

Новый бренд виски производится на мощностях компании Ian Macleod Distillers (IMD).

Рустам Тарико, основатель и председатель совета директоров холдинга «Русский Стандарт»:

За 26 лет с момента своего основания наша компания успешно вывела на российский рынок большое количество международных премиальных алкогольных брендов, которые в дальнейшем стали лидерами рынка и создали новые категории напитков. Мы первыми представили в России и построили мощную дистрибуцию мировых брендов от таких производителей, как Bacardi-Martini, LVMH, Rémy Cointreau, Mast-Jägermeister, Campari, Diageo, William Grant & Sons.

Следующим стратегическим этапом развития бизнеса, вместе с дальнейшим усилением портфеля агентских брендов, стало создание собственных импортных алкогольных брендов.

После года усиленной работы с лучшей шотландской вискокурней и лидирующим мировым маркетинговым агентством мы создали собственный бренд в активно растущей категории — виски. Уверен, что очень скоро DARROW займет справедливую долю рынка.

Руст DARROW
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