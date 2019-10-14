«Руст» запускает новый бренд шотландского виски DARROW

В сентябре в Шотландии стартовало производство собственного бренда виски DARROW, который, по словам руководителей группы компаний, позволит «Руст» занять существенные позиции в растущей категории виски. По объемам продаж среди всех премиальных импортных брендов крепкого алкоголя в России виски занимает внушительные 44%. В 2018 году категория выросла к предыдущему году на 19%, а в первом полугодии 2019 года увеличилась ещё на 15,9%.

Бренд шотландского виски DARROW был разработан совместно с BBDO Branding. В результате глубинных исследований был создан бренд, который, по словам команды проекта, полностью отвечает ожиданиям современного потребителя — целеустремленного рационалиста, который ориентируется на качество по хорошей цене — и будет вызывать его максимальный интерес.

Внешний облик виски DARROW был разработан собственной дизайн-студией компании «Руст» в Лондоне, обладающей многолетней экспертизой в создании дизайна продуктов для российского рынка крепкого алкоголя. По словам креаторов, продукт выглядит свежо и актуально, в то же время демонстрируя уважение к традициям и многовековому наследию вискокурения.

Новый бренд виски производится на мощностях компании Ian Macleod Distillers (IMD).