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24.08.2024 в 10:00

Нейро-SEO-специалист и телевизионные сани: дайджест материалов недели на SBlogs

В подборку вошли тексты об интеграциях на ТВ, работе с блогерами и  ChatGPT

Sostav представляет свежий дайджест материалов блог-платформы SBlogs. Читайте в еженедельной подборке о том, как написать SEO текст с помощью ИИ, почему планировать ТВ-интеграции на осень нужно летом и зачем сотрудничать с блогерами.

Сани — летом: почему планировать ТВ-интеграции на осень нужно сейчас

Как говорится, никогда такого не было, и вот опять: лето прошло так, словно и не бывало. И вот-вот начнётся осенняя суета. Чтобы не дать ей себя поглотить, лучше прямо сегодня начинать планировать спонсорское телевизионное промо на осень и зиму. Команда MFB подготовила материал о том, как подготовиться к этому периоду.

Как написать SEO-лонгрид с использованием ChatGPT-4: с изображениями и примерами

Все знают, что ChatGPT неплохо справляется с генерацией коротких текстов, офферов, постов для социальных сетей. Сложности возникают, когда мы хотим написать длинный SEO-текст для блога или услуги на нашем сайте. В этой статье диджитал-агентство «Реаспект» рассказали о том, как написать лонгрид с помощью ChatGPT-4, где найти изображения, можно ли их сгенерировать с помощью бесплатных сервисов (спойлер: можно!) и привели примеры таких сервисов.

Инфлюенс-маркетинг: гайд для брендов, которые хотят сотрудничать с блогерами

Работать с блогерами попробовали почти все. Кто-то — самостоятельно, а кто-то — через агентство. Агентство «ЕстьИдея» поделилось, как добиться самых высоких результатов и выбрать самых выгодных блогеров для сотрудничества.

Каждую неделю редакция Sostav отбирает лучшие материалы бизнес-блогов, чтобы вдохновить вас на новые идеи. Читайте, оставляйте комментарии и делитесь инсайтами на страницах SBlogs.

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