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16.06.2021 в 06:10

Coca-Cola потеряла $4 млрд из-за поступка Роналду

Капитан португальской сборной призвал пить воду вместо газировки

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Акции компании Coca-Cola упали на $4 млрд после неосторожного жеста Криштиану Роналду на пресс-конференции перед матчем между Португалией и Венгрией, сообщает The Athletic.

На пресс-конференции капитан португальской сборной отодвинул стоящие на столе бутылки Coca-Cola в сторону и акцентировал внимание на бутылке с водой, подняв ее вверх. Жест был дополнен фразой: «Вот что надо пить». Криштиану — приверженец здорового питания и никогда не был замечен в рекламных кампаниях производителей газированных напитков. Футболист не употребляет сахар и соблюдает диету.

Стоимость акций Coca-Cola, спонсирующей Евро-2020, на бирже упала на 1,6% через 30 минут после отказа Роналду от колы. Компания снизила свою стоимость с $242 млрд до $238 млрд, общие убытки составили $4 млрд. Однако эксперты не связывают эти события друг с другом: акции производителя начали падать за три дня до пресс-конференции футболиста.

Продажи Coca-Cola снижаются в течение нескольких лет из-за тренда на здоровое питание. В 2020 году компания связала падение продаж с пандемией: половину выручки составляют продажи продукции через предприятия общепита и кинотеатры, которые были закрыты во втором квартале 2020 года. Производитель компенсирует убытки за счет открытия новых направлений: продажи кофе и выпуска БАДов. Компания также отказывается от убыточных категорий и сократит число своих брендов с 430 до 200.

Coca-Cola Криштиану Роналду
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