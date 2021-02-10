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10.02.2021 в 06:50

Coca-Cola переходит на упаковку из переработанного пластика

Это не повлияет на стоимость продукции

Компания Coca-Cola объявила, что будет использовать в США бутылки из 100% переработанного пластика. По подсчетам производителя, это поможет сократить использование пластика более чем на 20%, пишет Bloomberg.

Экологи называют Coca-Cola одним из главных пластиковых загрязнителей мира. Реальность такова, что материал растительного происхождения, превращенный в пластик, на самом деле остается чистым пластиком, говорят в компании.

Производитель уверяет, что переход на новую упаковку не повлияет на конечную цену продукции. Напитки в новых упаковках начнут продаваться постепенно. В феврале они поступят в продажу на северо-востоке США, а в конце года — во Флориде и Калифорнии. Позже они станут доступны по всей стране.

Переработка позволит уменьшить использование пластика на территории США более чем на 20% в сравнении с 2018 годом. В то время в Coca-Cola заявляли, что к 2025 году сделают 100% своей упаковки пригодной для переработки. К 2030 году компания планирует использовать в бутылках и банках 50% переработанного материала. Также производитель оптимизирует процесс переработки — к концу 2022 года в Coca-Cola планируют перевести на полностью прозрачную упаковку Sprite.

В октябре прошлого года Coca-Cola представила прототип первой бумажной бутылки. Это бумажный каркас с вкладышем из перерабатываемого пластика.

Coca-Cola Экология переработка
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