Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+12
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
31.08.2021 в 18:35

«Дорогая редакция» сняла фильм о полете банки Coca-Cola в космос – его озвучил Леонид Парфенов

30 лет назад классическая Coca-Cola впервые побывала в невесомости – эксперимент, решивший судьбу бренда в России, прошел на орбитальной станции «Мир»

2

30 лет назад классическая Coca-Cola впервые побывала в космосе — 26 августа 1991 года космонавт Сергей Крикалев открыл на орбитальной станции «Мир» банку с напитком, разработка которой велась с 1985 года.

Для авторов инициативы в ходе эксперимента было важно понять, можно ли пить газировку в невесомости. К юбилею даты агентство «Дорогая редакция» и режиссер Леонид Баланев («Туда, где нет дорог», «Рокетджамп») выпустили документальный фильм об историческом событии — ролик озвучил Леонид Парфенов. Подробности проекта Sostav рассказала команда проекта.

В фильме появятся генеральный директор Coca-Cola в России и Белоруссии Энди Бакингем, сотрудники компании, отвечавшие за запуск, а также космонавт Сергей Крикалев. Съемки заняли несколько месяцев — креатив объединил Москву, Санкт-Петербург, Байконур, Лондон и Бонн.

Лео Баланев, режиссер фильма:

Детали эксперимента с космической банкой были засекречены в Штатах и в СССР. Я радовался любой фотографии, случайному кадру хроники, или чертежу, которые удавалось найти. Безумно интересный проект с огромным количеством неизвестных на старте.

За несколько дней до эксперимента в Москве завершился неудавшийся путч и начались события, которые вскоре привели к развалу Советского Союза и отставке Михаила Горбачева. Сергей Крикалев, отправившийся на орбитальную станцию в мае 1991-го из СССР, вернулся на Землю лишь в марте 1992-го — уже в другое государство. Из-за этого срока зарубежные СМИ писали, что космонавта «забыли на орбите» и называли его «последним гражданином СССР».

Для Coca-Cola эксперимент с банкой напитка на орбите стало одним из важнейших событий. Именно с него началась история компании в России — представительство открылось в том же 1991-м году.

Владимир Кудрявцев, директор Coca-Cola в России по работе с органами власти и общественными организациями:

Конечно, в 1991-м году никто не думал о том, что тот самый полет идеально совпадет по времени с настроением общества и его переменами. То, что задумывалось как научный эксперимент, по сути, стало отправной точкой, с которой началась вся история Coca-Cola в России.

26 августа 2021, ровно 30 лет спустя после эксперимента, документальный фильм о нем вышел на YouTube-канале проекта. За первые пять дней после публикации ролик набрал свыше 340 тыс. просмотров.

В соцсетях видео завирусилось — активацию поддержал в своем аккаунте в Instagram Леонид Парфенов, сообщив в сториз о ее премьере. Публикации с роликом получили охват в один миллион уже в первый уикенд, а также более сотни комментариев.

Михаил Кокин, продюсер проекта и издатель в «Дорогой редакции»:

Главное для нас в этом проекте — привлечь внимание к бренду компании не с помощью классических подходов, слоганов и прочего, а благодаря настоящей истории, живым героям и классному сюжету. Нам удалось раскопать материала на полнометражный фильм. Но уложились в девять минут.

Конечно, тут важна роль режиссера Лео Баланева — он совершенно фантастически чувствует динамику истории и подходит к съемкам как профессиональный журналист и рассказчик. Закадровый голос Леонида Парфенова — просто кайф, что тут скажешь. Идеальный для исторического фильма.

Состав творческой группы:

Coca-Cola в России (клиент):

Директор по работе с органами власти и общественными организациями — Владимир Кудрявцев
Руководитель стратегических проектов — Лилия Габуева
Бренд-менеджер — Ирина Городилова
Директор по маркетингу — Олег Мамаев
Директор по внешним связям, коммуникациям и корпоративной социальной ответственности — Елена Ковалева

«Дорогая редакция» (агентство):

Режиссер, сценарий, монтаж — Леонид Баланев
Издатель, генеральный продюсер — Михаил Кокин
Продюсер — Елизавета Кочубеева
Редактор — Михаил Казиник
Закадровый текст — Леонид Парфенов
Менеджмент — Мария Татаринова, Виктория Гармашева
Операторская группа — Никита Лычев, Никита Денисов, Никита Павлов, Андрей Белов
Свет — Никита Лычев
Звук на площадке — Борис Карпов, Максим Колодин
Цвет — Александр Жемчугов
Mix & Sound-design — Daruma Audio
CG — DOPE Films (Володя Лутаенко, Артем Егоров, Элвис Гинцяк)
Грим — Екатерина Корнева
Озвучание интервью — Григорий Метелица, Максим Добророднов, Сергей Вострецов
Английская версия — Юлия Гордина, Томас Тобин,
Продвижение — Маргарита Боженова, Дмитрий Британов
SMM — Денис Илларионов

Леонид Парфенов Coca-Cola Космос Дорогая редакция
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.