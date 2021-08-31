«Дорогая редакция» сняла фильм о полете банки Coca-Cola в космос – его озвучил Леонид Парфенов

30 лет назад классическая Coca-Cola впервые побывала в космосе — 26 августа 1991 года космонавт Сергей Крикалев открыл на орбитальной станции «Мир» банку с напитком, разработка которой велась с 1985 года.

Для авторов инициативы в ходе эксперимента было важно понять, можно ли пить газировку в невесомости. К юбилею даты агентство «Дорогая редакция» и режиссер Леонид Баланев («Туда, где нет дорог», «Рокетджамп») выпустили документальный фильм об историческом событии — ролик озвучил Леонид Парфенов. Подробности проекта Sostav рассказала команда проекта.

В фильме появятся генеральный директор Coca-Cola в России и Белоруссии Энди Бакингем, сотрудники компании, отвечавшие за запуск, а также космонавт Сергей Крикалев. Съемки заняли несколько месяцев — креатив объединил Москву, Санкт-Петербург, Байконур, Лондон и Бонн.

Лео Баланев, режиссер фильма: Детали эксперимента с космической банкой были засекречены в Штатах и в СССР. Я радовался любой фотографии, случайному кадру хроники, или чертежу, которые удавалось найти. Безумно интересный проект с огромным количеством неизвестных на старте.

За несколько дней до эксперимента в Москве завершился неудавшийся путч и начались события, которые вскоре привели к развалу Советского Союза и отставке Михаила Горбачева. Сергей Крикалев, отправившийся на орбитальную станцию в мае 1991-го из СССР, вернулся на Землю лишь в марте 1992-го — уже в другое государство. Из-за этого срока зарубежные СМИ писали, что космонавта «забыли на орбите» и называли его «последним гражданином СССР».

Для Coca-Cola эксперимент с банкой напитка на орбите стало одним из важнейших событий. Именно с него началась история компании в России — представительство открылось в том же 1991-м году.

Владимир Кудрявцев, директор Coca-Cola в России по работе с органами власти и общественными организациями: Конечно, в 1991-м году никто не думал о том, что тот самый полет идеально совпадет по времени с настроением общества и его переменами. То, что задумывалось как научный эксперимент, по сути, стало отправной точкой, с которой началась вся история Coca-Cola в России.

26 августа 2021, ровно 30 лет спустя после эксперимента, документальный фильм о нем вышел на YouTube-канале проекта. За первые пять дней после публикации ролик набрал свыше 340 тыс. просмотров.

В соцсетях видео завирусилось — активацию поддержал в своем аккаунте в Instagram Леонид Парфенов, сообщив в сториз о ее премьере. Публикации с роликом получили охват в один миллион уже в первый уикенд, а также более сотни комментариев.

Михаил Кокин, продюсер проекта и издатель в «Дорогой редакции»: Главное для нас в этом проекте — привлечь внимание к бренду компании не с помощью классических подходов, слоганов и прочего, а благодаря настоящей истории, живым героям и классному сюжету. Нам удалось раскопать материала на полнометражный фильм. Но уложились в девять минут. Конечно, тут важна роль режиссера Лео Баланева — он совершенно фантастически чувствует динамику истории и подходит к съемкам как профессиональный журналист и рассказчик. Закадровый голос Леонида Парфенова — просто кайф, что тут скажешь. Идеальный для исторического фильма.

Состав творческой группы:

Coca-Cola в России (клиент):

Директор по работе с органами власти и общественными организациями — Владимир Кудрявцев

Руководитель стратегических проектов — Лилия Габуева

Бренд-менеджер — Ирина Городилова

Директор по маркетингу — Олег Мамаев

Директор по внешним связям, коммуникациям и корпоративной социальной ответственности — Елена Ковалева

«Дорогая редакция» (агентство):

Режиссер, сценарий, монтаж — Леонид Баланев

Издатель, генеральный продюсер — Михаил Кокин

Продюсер — Елизавета Кочубеева

Редактор — Михаил Казиник

Закадровый текст — Леонид Парфенов

Менеджмент — Мария Татаринова, Виктория Гармашева

Операторская группа — Никита Лычев, Никита Денисов, Никита Павлов, Андрей Белов

Свет — Никита Лычев

Звук на площадке — Борис Карпов, Максим Колодин

Цвет — Александр Жемчугов

Mix & Sound-design — Daruma Audio

CG — DOPE Films (Володя Лутаенко, Артем Егоров, Элвис Гинцяк)

Грим — Екатерина Корнева

Озвучание интервью — Григорий Метелица, Максим Добророднов, Сергей Вострецов

Английская версия — Юлия Гордина, Томас Тобин,

Продвижение — Маргарита Боженова, Дмитрий Британов

SMM — Денис Илларионов