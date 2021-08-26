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26.08.2021 в 18:53

«Она просто космос!»: McCann Moscow сняло ролик к 30-летию полета Coca-Cola на орбиту

В нем креаторы показали самые важные события для бренда за последние десятилетия

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30 лет назад Coca-Cola впервые побывала в космосе — на советской орбитальной станции «Мир». К этому юбилею компания выпустила рекламный ролик — его созданием занимались 15 российских иллюстраторов и аниматоров агентства McCann Moscow. В коротком видео они собрали самые яркие моменты из истории последних 30 лет — с различными пасхалками и отсылками к массовой культуре: от джинсов и ярких причесок до видеоигр и спортивных побед, рассказала Sostav внешняя пресс-служба Coca-Cola.

Разработка специальной банки для космического полета велась с 1985 года, и в результате эксперимента компания доказала — газированные напитки можно пить в условиях невесомости. К юбилею события, после которого в Москве открылось представительство Coca-Cola, компания рассказала его историю.

В мае 1991 года космонавт Сергей Крикалев полетел на орбитальную станцию «Мир», а 26 августа он стал первым человеком, который попробовал Coca-Cola на орбите. К этому полету производитель выпустил специальную банку для условий невесомости, разработка которой обошлась в сотни тысяч долларов. А вскоре после того, как Крикалев открыл ее на орбите, в Москве открылось представительство компании Coca-Cola.

Состав творческой группы:

Coca-Cola в России (клиент):

Владимир Кудрявцев, директор по работе с органами власти и общественными организациями
Лилия Габуева, руководитель стратегических проектов
Ирина Городилова, бренд-менеджер Coca-Cola
Олег Мамаев, директор по маркетингу
Елена Ковалева, директор по внешним связям, коммуникациям и корпоративной социальной ответственности компании

McCann Moscow (агентство и продакшн):

Иллюстраторы и аниматоры: Илья Алтабаев, Степан Биленко, Александр Богомолов, Дарья Дорофеева, Алексей Лапин, Роман Лозовик, Максим Максутов, Сергей Михайлов, Павел Савченко, Дамир Тайцынов, Ксения Телегина, Виктория Цомаева, Евгений Цуканов, Люба Чеснокова-Аношина, Сергей Владимиров.

Творческая группа и менеджмент: Эрик Гроза, Анна Кузякина, Дарья Суслова, Влад Тенешев, Мануэль Уэртас.

Леонид Парфенов Coca-Cola
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