Ozon совместно с DIDENOK TEAM запустил «Тайного Санту»

В декабре 2024 года маркетплейс Ozon совместно с коммуникационным агентством DIDENOK TEAM превратили классический предновогодний хаос с поиском подарков в диджитал-шоу. Спецпроект «Тайный Санта» развернулся в Telegram-канале творческого объединения «Круги на полях», где комики обменивались подарками и делились своими реакциями. Это всего лишь вторая рекламная кампания за всю историю существования канала «Круги на полях». Результатами рекламной кампании с Sostav поделилась команда агентства.

Зачем это было нужно?

Задача проекта — повысить доверие к Ozon и показать, что даже артисты выбирают маркетплейс для решения повседневных задач. В данном случае — используют Ozon для поиска подарка для «Тайного Санты». К тому же, с 1 по 27 декабря на маркетплейсе проходила Финальная распродажа года на Ozon, на которой можно было выгодно купить подарки. Чтобы усилить вовлеченность, «видеокружки» выходили почти ежедневно. Это создавало интригу: подписчики ждали новые ролики, следили за реакциями комиков.

Как это было

С 1 по 27 декабря десять комиков получили подарки от «Тайного Санты». Распаковки снимали в формате Telegram-кружков на канале «Круги на полях». Главное правило — никто не знал заранее, что окажется в брендированном пакете. Это делало контент живым и искренним, а отсутствие жесткого сценария оставляло место для импровизации. Формат кружков был выбран неслучайно: он позволяет передавать настоящие эмоции и не требует монтажа.

В проекте приняли участие: Зоя Яровицына, Саша Ваш, Филипп Воронин, Артем Скок, Илья Соболев, Игорь Джабраилов, Денис Дорохов, Валерий Равдин, Михаил Стогниенко и Данияр Джумадилов.

Агентство DIDENOK TEAM взяло на себя всю коммуникацию с артистами, подбор и доставку подарков. Подход был персонализированным: команда изучала соцсети и выступления комиков, чтобы подобрать уместные сюрпризы. Самым сложным оказался выбор подарков для Михаила Стогниенко и Валерия Равдина, так как они почти не ведут соцсети. В итоге Стогниенко достался шуточный, но полезный подарок — дрель. Как оказалось, он как раз строил дом! А Равдин получил в подарок носки. Конечно, его реакция была негативная: «Саше Ваш — проигрыватель, а мне носки…». В конце игры ему подарили консоль Nintendo Switch, которую он хотел.

Некоторые «видеокружки»:

Сложности реализации

Проект получился масштабным, но не обошлось без вызовов:

Изменение состава участников — Азамат Мусагалиев отказался от участия, но решили обыграть эту ситуацию в контенте: периодически он записывал кружки, жалуясь, что «Тайный Санта» про него забыл.

Маркировка контента — из-за большого количества видео юристы работали в авральном режиме, оформляя отчеты на каждую единицу контента.

Формат кружков — усложнял процесс маркировки и согласования.

Итоги

Проект объединил комиков, зрителей и бренд в формате легкого и живого контента. А главное, показал, что любой человек может найти новогодний подарок на Ozon, даже если вспомнил об этом в последний момент.

Результаты:

28 Telegram-кружков с комиками;

8 текстовых сообщений;

охват — 2 600 000.

Состав творческой группы

Ozon (клиент)

Ведущий менеджер по работе с блогерами: Анастасия Соболева

Руководитель группы инфлюенс-маркетинга: Гузель Хайрутдинова

Руководитель отдела SMM и инфлюенс-маркетинга: Лидия Лошманова

DIDENOK TEAM (агентство)

Проектный менеджер: Полина Бисерова

Проектный менеджер: Варвара Макарычева

Старший специалист по маркировке рекламы: Кристина Яковлева

Ведущий менеджер документооборота: Алина Слончинская

Старший юрист: Александра Луговая