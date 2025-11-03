Dior зарегистрировал товарный знак в России

Французский модный дом Christian Dior Couture зарегистрировал товарный знак на территории России. Информация об этом опубликована в открытой базе данных Роспатента.

Согласно данным ведомства, компания Christian Dior Couture S.A. подала заявку на регистрацию нового обозначения в нескольких классах Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включая одежду, обувь, аксессуары, косметику и парфюмерию.

По мнению юристов в сфере интеллектуальной собственности, подобный шаг свидетельствует о желании бренда сохранить правовой контроль над своим именем на российском рынке. Даже при приостановке коммерческой деятельности регистрация товарных знаков защищает бренд от недобросовестного использования или копирования со стороны местных компаний.

Группа LVMH, в портфель которой входят Dior, Louis Vuitton, Fendi, Givenchy, Celine и другие бренды, официально приостановила деятельность своих бутиков в России в 2022 году. Однако с тех пор компания неоднократно обновляла регистрации товарных знаков, включая Louis Vuitton и Guerlain.

Для российского fashion-сегмента регистрация Dior может иметь репутационный эффект — сигнал о том, что крупнейшие мировые бренды не списывают страну со счетов, даже если их офлайн-присутствие временно прекращено.

По данным Роспатента, в 2025 году также были продлены товарные знаки Chanel, Cartier, Hermès, Prada и L’Oréal. В то же время ряд других компаний, включая H&M и Uniqlo, отказались от части своих регистраций.