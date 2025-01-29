Х5 Media запускает аудиорекламу в торговой сети «Чижик»

Х5 Media, управляющая рекламными и аналитическими возможностями бизнесов Х5 Group, расширяет инстор-аудиорекламу в торговой сети «Чижик». Рекламодатели охватят 2 346 магазинов сети, расположенных в 45 регионах России. Об этом Sostav сообщили в компании.

Теперь к внутреннему радио торговых сетей «Пятерочки» и «Перекрестка» добавится «Чижик», что увеличит рекламный охват до 25 602 магазинов в 547 населенных пунктах. Инструменты таргетирования позволят рекламодателям выбирать торговые точки для размещения своих рекламных кампаний.

Также Х5 Media предоставляет возможность создавать как единый креатив для всех торговых сетей, так и индивидуальные кампании для каждой сети.

Каролина Соколова, управляющий директор Х5 Media: В этом году мы предлагаем новые возможности продвижения через радио в магазинах «Чижик» — как в отдельном формате, так и в пакете с размещением на радио в «Пятерочке» и «Перекрестке». Такой формат в «Чижике» будет особенно интересен рекламодателям, не являющимся поставщиками из-за высокого трафика и охватов аудитории, так как политика торговой сети предполагает наличие ограниченного количества поставщиков на полке, конкуренции среди которых практически нет. На сегодняшний день средний показатель роста продаж по итогам кампаний на внутреннем радио Х5 составляет +15 п.п. к розничному товарообороту бренда.

Александра Калюкина, директор по маркетингу торговой сети «Чижик»: Наша торговая сеть продолжает расширяться и увеличивать свои масштабы. Сегодня открыто уже более 2 300 магазинов «Чижик», в каждом из которых есть свое внутреннее радио. Раньше оно знакомило покупателей с ассортиментом торговой сети и объясняло, почему у нас такие доступные цены на товары высокого качества, а теперь «Чижик» готов предложить долю «эфира» и другим рекламодателям — это даст им возможность обращаться к нашей постоянно растущей аудитории ежедневно.

X5 Group запустила сеть магазинов «Чижик» в 2020 году. Она состоит из жестких дискаунтеров с ценами ниже средних, а около 60% ассортимента представлены товарами собственных торговых марок.