«Читай-город—Буквоед» запланировал масштабное расширение сети

Объединенная книжная сеть «Читай-город—Буквоед» планирует расшириться почти в два раза до 1 тыс. магазинов за пять лет. Компания собирается сделать ставку на открытие точек в новых торговых центрах и ведет переговоры о партнерстве с ADG Group, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора книжной сети Михаила Иванцова.

Сеть будет открывать около 70 магазинов в год. Сейчас у «Читай-города» — 460 магазинов, у «Буквоеда» — 142 магазина. Компания рассчитывает, что в Москве и регионах будут строиться новые торговые центры, в которых будут открываться новые магазины. Исходя из темпов открытий новых торговых центров, будут складываться и приоритеты по регионам, говорит Иванцов.

Сеть уже ведет переговоры с ADG Group, занимающейся реконструкцией 31 советского кинотеатра в Москве в районные центры с кинопоказом и ритейлом. Сеть уже договорилась об аренде помещения в «Ангаре» на Чонгарском бульваре площадью 184 м2 и обсуждает с ADG Group возможный контракт, в который войдут помещения в других районных центрах.

Напомним, российский книжный рынок в целом растёт. В 2018 году он увеличился на 7%, до 69 млрд рублей, оценивали в «Эксмо-АСТ». К 2022 году объем рынка достигнет 88 млрд рублей, ожидает компания. Основными драйверами роста в «Эксмо-АСТ» при этом называют не бумажные, а электронные и аудиокниги: согласно прогнозу, их продажи будут расти в среднем на 30% и 40% в год соответственно, тогда как продажи печатных книг — на 5%.