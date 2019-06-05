Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
+4
Поста
Форум
+6
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
05.06.2019 в 11:05

«Читай-город—Буквоед» запланировал масштабное расширение сети

Количество книжных магазинов сети за пять лет может увеличиться до 1 тысячи

Depositphotos

Объединенная книжная сеть «Читай-город—Буквоед» планирует расшириться почти в два раза до 1 тыс. магазинов за пять лет. Компания собирается сделать ставку на открытие точек в новых торговых центрах и ведет переговоры о партнерстве с ADG Group, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора книжной сети Михаила Иванцова.

Сеть будет открывать около 70 магазинов в год. Сейчас у «Читай-города» — 460 магазинов, у «Буквоеда» — 142 магазина. Компания рассчитывает, что в Москве и регионах будут строиться новые торговые центры, в которых будут открываться новые магазины. Исходя из темпов открытий новых торговых центров, будут складываться и приоритеты по регионам, говорит Иванцов.

Сеть уже ведет переговоры с ADG Group, занимающейся реконструкцией 31 советского кинотеатра в Москве в районные центры с кинопоказом и ритейлом. Сеть уже договорилась об аренде помещения в «Ангаре» на Чонгарском бульваре площадью 184 м2 и обсуждает с ADG Group возможный контракт, в который войдут помещения в других районных центрах.

Напомним, российский книжный рынок в целом растёт. В 2018 году он увеличился на 7%, до 69 млрд рублей, оценивали в «Эксмо-АСТ». К 2022 году объем рынка достигнет 88 млрд рублей, ожидает компания. Основными драйверами роста в «Эксмо-АСТ» при этом называют не бумажные, а электронные и аудиокниги: согласно прогнозу, их продажи будут расти в среднем на 30% и 40% в год соответственно, тогда как продажи печатных книг — на 5%.

Читай-город—Буквоед
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.