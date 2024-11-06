«Читай город — Буквоед» приблизит цены на книжные новинки в офлайне к маркетплейсам

Книжная сеть «Читай город — Буквоед» договорилась с издательствами «Эксмо-АСТ» (включает издательские группы «Эксмо», «АСТ-Азбука» и другие) и «Альпина» о снижении на 17−20% цен на книжные новинки в своих офлайн-магазинах относительно стоимости 2023 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление генерального директора сети Александра Брычкина.

По его словам, это позволит приблизить «более высокие» цены в рознице «к уровню маркетплейсов». Издательства подтвердили газете свое участие в инициативе, отметив, что для ее реализации они предоставили книжной сети «определенные бонусы», а «Читай город — Буквоед», в свою очередь, уменьшил розничную наценку на ключевые новинки в своих магазинах.

Согласно данным «Эксмо-АСТ», 50% продаж издательства приходится на маркетплейсы, 40% — на офлайн-розницу, остальные 10% — на другие каналы, в частности, некнижный ретейл. В «Эксмо-АСТ» считают, что снижение цен поможет привлечь внимание к новым изданиям, так как офлайн-магазины остаются «незаменимым каналом анонсирования и продвижения новинок на старте продаж», а также местом для встречи авторов с читателями.

По данным Ассоциации книгораспространителей (АСКР), за последние два года цены на бумажные книги значительно выросли, достигнув среднего уровня в 499 руб. в январе-сентябре 2024 года. Ранее в числе факторов роста цен эксперты называли увеличение себестоимости производства на фоне удорожания логистики импортных материалов и запчастей для полиграфической техники, роста курсов доллара и евро к рублю и общей инфляции.