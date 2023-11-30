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30.11.2023 в 09:22

Число вакансий для специалистов в области ИИ в России выросло на 80% 

Зарплатные ожидания кандидатов растут вместе со спросом на них

Число вакансий по поиску специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ; AI) в октябре выросло на 80% год к году, до 2,67 тыс., машинного обучения (ML) — на 21%, до 392. Чаще всего специалистов в сфере ИИ ищут IT-компании и системные интеграторы. За год показатель вырос на 44% и составил 1,41 тыс. вакансий. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные рекрутингового сервиса HH.ru.

Также спрос на AI-специалистов вырос на 15% в телекоммуникационных компаниях (649 вакансий) и фирмах финансового сектора (216 вакансий, рост составил 100%).

По словам Edtech hub Фонда «Сколково» Натальи Царевской-Дякиной, «рост спроса на AI- и ML-специалистов в IT-секторе начался с весны», к осени тренд усилился. Эксперт назвала драйвером запуск продуктов на базе генеративного ИИ рядом крупных компаний.

Согласно данным HH.ru, медианное зарплатное предложение для специалистов в области ИИ на конец октября составило 114,4 тыс. руб. в месяц. Показатель вырос на 9% год к году. По машинному обучению — 155 тыс. руб. (рост на 29%).

В числе самых востребованных специальностей аналитики сервиса назвали ML-инженера, архитектора цифровых проектов, специалиста по разметке данных.

Зарплатные ожидания кандидатов растут ещё быстрее: в МТС заявили о росте на 20−30%, в VK — на 10−30%, в Ntechlab — на 20%. В компаниях подчеркнули, что речь идёт о высококвалифицированных кадрах, а не специалистах начального уровня.

Глава образовательных проектов «Контура» Елена Рыбинская привела изданию схожие показатели, добавив, что зарплатные предложения в отрасли выросли на 10−13%.

Как уточнила руководитель отдела анализа данных и машинного обучения NAUMEN Татьяна Зобнина, «определённый рост уровня зарплатных предложений наблюдается», однако более существенно увеличились зарплатные вилки для специалистов в области ИИ.

«Так, если раньше размах между минимумом и максимумом в вакансиях был порядка 50−70 тыс. руб., то сейчас может достигать 200 тыс. руб.», — уточнила эксперт.

вакансии специалисты
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