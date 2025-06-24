ИИ без защиты: спрос на специалистов по LLM-безопасности в России вырос в четыре раза

В первом полугодии 2025 года число вакансий для специалистов по безопасности искусственного интеллекта (ИИ) в России выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 80 до 350, сообщают «Ведомости» со ссылкой на совместное исследование hh.ru и Swordfish Security. Медианная зарплата также увеличилась — с 134 тыс. до 200 тыс. руб. Чаще всего такие специалисты требуются IT-компаниям, от которых поступает почти половина всех предложений, еще треть вакансий размещают финансовые организации. В большинстве случаев (47%) работодатели ищут специалистов с опытом от одного до шести лет, а предложения для новичков составляют всего 4%.

Эксперты, опрошенные изданием, говорят о системной нехватке кадров в области LLM-безопасности — около 100 тыс. специалистов. Дефицит ограничивает внедрение больших языковых моделей в бизнес-процессы, особенно в чувствительных отраслях — финансовом секторе, госсекторе, здравоохранении. Сами ИИ-инструменты, призванные в том числе повышать эффективность и решать проблему дефицита кадров, не могут полноценно работать без сопровождения оператора, подчеркивает Дарья Фигуркина из Swordfish Security.

Одновременно с ростом спроса на специалистов по ИИ-безопасности происходит сокращение найма в тех областях, где уже внедрены LLM. Так, число вакансий в call-центрах за первый квартал 2025 года снизилось на 22%, а в техподдержке — на 14%. Однако рынок LLM-безопасности пока остается нишевым: помимо штатных позиций, растет доля проектных услуг с почасовой оплатой, поясняют в «Авито работа».

По мнению экспертов, дефицит кадров сохранится минимум на ближайшие пять лет — пока вузы не начнут массово выпускать специалистов в этой области. Особенно востребованы разработчики локальных (on-premise) ИИ-агентов, обеспечивающие безопасную работу систем внутри корпоративного периметра. Такие решения минимизируют риски утечек, что становится приоритетом на фоне планов по введению оборотных штрафов за компрометацию данных.