Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ПИК
Лемана ПРО

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
24.06.2025 в 09:30

ИИ без защиты: спрос на специалистов по LLM-безопасности в России вырос в четыре раза

Дефицит кадров в этом сегменте может затормозить цифровую трансформацию бизнеса

В первом полугодии 2025 года число вакансий для специалистов по безопасности искусственного интеллекта (ИИ) в России выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 80 до 350, сообщают «Ведомости» со ссылкой на совместное исследование hh.ru и Swordfish Security. Медианная зарплата также увеличилась — с 134  тыс. до 200 тыс. руб. Чаще всего такие специалисты требуются IT-компаниям, от которых поступает почти половина всех предложений, еще треть вакансий размещают финансовые организации. В большинстве случаев (47%) работодатели ищут специалистов с опытом от одного до шести лет, а предложения для новичков составляют всего 4%.

Эксперты, опрошенные изданием, говорят о системной нехватке кадров в области LLM-безопасности — около 100  тыс. специалистов. Дефицит ограничивает внедрение больших языковых моделей в бизнес-процессы, особенно в чувствительных отраслях — финансовом секторе, госсекторе, здравоохранении. Сами ИИ-инструменты, призванные в том числе повышать эффективность и решать проблему дефицита кадров, не могут полноценно работать без сопровождения оператора, подчеркивает Дарья Фигуркина из Swordfish Security.

Одновременно с ростом спроса на специалистов по ИИ-безопасности происходит сокращение найма в тех областях, где уже внедрены LLM. Так, число вакансий в call-центрах за первый квартал 2025 года снизилось на 22%, а в техподдержке — на 14%. Однако рынок LLM-безопасности пока остается нишевым: помимо штатных позиций, растет доля проектных услуг с почасовой оплатой, поясняют в «Авито работа».

По мнению экспертов, дефицит кадров сохранится минимум на ближайшие пять лет — пока вузы не начнут массово выпускать специалистов в этой области. Особенно востребованы разработчики локальных (on-premise) ИИ-агентов, обеспечивающие безопасную работу систем внутри корпоративного периметра. Такие решения минимизируют риски утечек, что становится приоритетом на фоне планов по введению оборотных штрафов за компрометацию данных.

кибербезопасность ИИ LLM
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.