Число скачиваний приложения Apple Music в России выросло вдвое

В июне 2025 года количество скачиваний приложения Apple Music через Google Play у российских пользователей увеличилось вдвое по сравнению с маем. Приложение поднялось с 24-го на 12-е место по скачиванию на платформе. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные портала Sensor Tower.

Причина роста популярности Apple Music у россиян — вышедший в начале июня анонс новой операционной системы Apple — iOS 26. ОС обновит функционал Apple Music (появятся новые анимации, перевод и транскрипция иностранных текстов песен). Новые функции заинтересовали пользователей Android (для устройств на этой ОС нужно скачивать Apple Music самостоятельно).

Россия вошла в топ-3 по числу скачиваний Apple Music в июне, наряду с Индией и США. Всего приложение было загружено через Google Play 2 млн раз.

Другие музыкальные сервисы не показали роста в России. В тройку лидеров входят «Звук», «VK Музыка» и «Яндекс Музыка».

Напомним, Apple на конференции WWDC 2025 представила обновления всех своих платформ — от iOS 26 до visionOS 26. В компании отметили, что создали единый универсальный дизайн для них.