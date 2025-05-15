Число регистраций товарных знаков иностранных компаний в России увеличилось

В 2024 году было подано на 18% больше заявок на регистрацию товарных знаков от иностранных компаний в России, чем в 2021 году. Больше всего их поступает от компаний из сферы IT. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование ВТБ и компании «Онлайн Патент».

Всего в 2024 году было подано 11,9 тыс. заявок, каждая десятая заявка относится к сфере IT и электроники. Одни из последних заявок поданыпо мадридской системе, принадлежат японской Nintendo (игра Pokemon Rumble), производителю процессоров Qualcomm (бренд Dragonwing) и производителю техники Hitachi (бренд Zaxis).

Собеседник издания полагает, что компании могут регистрировать новые товарные знаки на случай своего возвращения. «Чтобы не судиться и не иметь проблем с восстановлением прав на знак, ушедшие вендоры проходят перерегистрацию», — рассказывает он.

Эксперты подтверждают, что регистрация товарного знака в России обойдется дешевле, чем потенциальные потери при утрате контроля над брендом.

В конце апреля стало известно, что американские Intel и Microsoft и южнокорейская LG зарегистрировали в РФ свои торговые марки. Такжеполучили регистрацию Chanel, Rolex, Louis Vuitton, Kia, Hyundai и IKEA.